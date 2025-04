Microsoft avverte: bug in Outlook Classic provoca surriscaldamento CPU e aumenta il consumo energetico

Il mondo della tecnologia continua a evolversi, ma ci sono ancora utenti legati a soluzioni più classiche, come il programma Outlook Classic di Microsoft. Recentemente, un importante bug ha colpito questo software, portando a un notevole aumento dell’uso della CPU, con un conseguente incremento del consumo energetico. Questo problema, che era già stato segnalato da diversi utenti, è stato finalmente riconosciuto da Microsoft, contribuendo a sollevare preoccupazioni tra coloro che utilizzano questa versione.

L’aumento anomalo della CPU nel programma Outlook Classic

Da novembre scorso, alcuni utenti hanno iniziato a riscontrare un significativo aumento dell’uso della CPU mentre digitano nell’app Outlook Classic per Windows. Microsoft ha confermato che il bug provoca un’impennata dell’utilizzo della CPU che può variare dal 30% al 50%, rendendo difficile lavorare in modo efficiente. Molti utenti, come evidenziato nei forum di Microsoft, hanno già segnalato la problematica, osservando che mentre digitano, l’uso della CPU cresce e si riduce rapidamente a livelli normali quando si fermano.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Per comprendere l’impatto di questo problema, è sufficiente aprire il Task Manager e osservare le performance. Il malfunzionamento è particolarmente fastidioso per chi utilizza un laptop, poiché il surriscaldamento può comportare un rapido esaurimento della batteria, costringendo gli utenti a cercare soluzioni nel bel mezzo della loro routine quotidiana.

Tentativi di risoluzione e status del bug

Al fine di cercare di risolvere il problema, gli utenti hanno proposto varie soluzioni, come la disattivazione di add-in, l’accelerazione grafica e le opzioni di correzione ortografica. Tuttavia, tutte queste azioni si sono rivelate inefficaci. Il bug sembra colpire in modo particolare gli utenti delle versioni Current, Monthly Enterprise e Insider di Outlook, ovvero coloro che eseguono la versione 2406 Build 17726.20126 e successive. La notizia che Microsoft stia lavorando a una soluzione definitiva porta un barlume di speranza agli utenti che si trovano ad affrontare questo disagio.

Nel frattempo, Microsoft consiglia a chi ha riscontrato il bug di passare alla versione Semi-Annual Channel, che secondo le informazioni disponibili non risentirebbe degli stessi problemi. Questo suggerimento è particolarmente importante per coloro che utilizzano quotidianamente l’app per motivi professionali, poiché il malfunzionamento può avere un impatto significativo sulla produttività.

Possibili workaround e soluzioni alternative

Per coloro che desiderano passare al Semi-Annual Channel e sperimentare una maggiore stabilità, ci sono due modalità per farlo: utilizzare lo strumento di distribuzione di Office o, per gli utenti più esperti, apportare direttamente una modifica al registro di sistema. Microsoft ha fornito una documentazione di supporto che delinea i passaggi necessari per aggiungere il registro, rappresentando attualmente l’unico workaround disponibile per chi è colpito dal bug.

In questa fase, sembra che solo gli utenti di Windows 11 stiano sperimentando il problema, mentre gli utenti di Windows 10 potrebbero essere esenti, ma non sono privi di altre sfide legate al software. È innegabile che l’attenzione degli utenti debba rimanere alta, dato che un simile bug potrebbe influenzare le performance e l’esperienza generale con il software, rendendo necessaria una risposta celere da parte di Microsoft per garantire la soddisfazione e l’efficienza dei propri clienti.