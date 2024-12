Microsoft annuncia la connessione tra visori Meta Quest e PC Windows 11: ecco come funziona

La recente evoluzione delle tecnologie immersive ha portato Microsoft a rivelare una straordinaria novità per gli utenti dei visori Meta Quest. Grazie all'app Mixed Reality Link, ora è possibile connettere e interagire con i PC equipaggiati con Windows 11, permettendo la creazione di ambienti di lavoro 3D personalizzabili e configurabili con monitor virtuali, simile a quanto già offre Apple con il suo Vision Pro. Questa innovazione non solo amplia le opportunità di utilizzo dei visori, ma apre nuove strade per la produttività e il lavoro remoto.

Dettagli sull'app Mixed Reality Link

Recentemente, Microsoft ha lanciato la prima versione "Preview" dell'app Mixed Reality Link, disponibile per il download diretto tramite il Microsoft Store. Questa applicazione consente di impostare una connessione rapida e semplice tra un computer con Windows 11 e un visore Meta Quest. Durante il primo avvio dell'app, gli utenti vengono guidati attraverso una facile configurazione, rendendo l'intero processo accessibile anche per chi non è esperto di tecnologia.

Le funzionalità richieste per il corretto funzionamento dell'app supportano attualmente solo i visori Meta Quest 3 e 3S, esclusi quindi gli utenti di Quest 2 e Quest Pro. Microsoft ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta il risultato di una collaborazione entusiasta con Meta, con l'obiettivo di lanciare un'esperienza immersiva di lavoro senza precedenti, capace di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio spazio lavorativo.

Requisiti necessari per la connessione

Per utilizzare l'app Mixed Reality Link e beneficiare della connessione tra il PC e il visore, Microsoft ha specificato alcuni requisiti fondamentali. È necessaria una versione aggiornata di Windows 11, ovvero la release 22H2 o superiore. Inoltre, il computer deve avere caratteristiche hardware adeguate, supportare il Bluetooth e possedere una connessione a un router o switch con porte gigabit. In alternativa, è richiesto l'accesso a una rete Wi-Fi 802.11ac o superiore.

Microsoft ha anche evidenziato che l'app si trova attualmente in fase preliminare di sviluppo, e quindi possono essere presenti alcuni bug. Tra i problemi noti ci sono difficoltà nel trasferimento dell’audio e nella gestione delle chiamate attraverso Teams, oltre a limitazioni riguardanti l'uso di display multipli su PC con specifiche non ottimali. È previsto che questi problemi vengano risolti con l'introduzione della versione definitiva dell'app.

Invito al feedback e futuro sviluppo

Con l'obiettivo di migliorare continuamente l'esperienza utente, Microsoft e Meta hanno invitato i partecipanti alla fase di anteprima a fornire feedback sui loro utilizzi dell'app Mixed Reality Link. Questo approccio riflette l’intenzione della multinazionale di affinare l’applicazione prima del lancio ufficiale. Raccogliere impressioni e suggerimenti da parte degli utenti è cruciale per affrontare eventuali malfunzionamenti e rendere il prodotto finale il più fluido possibile.

Questo progetto di integrazione segna un importante passo avanti per la realtà aumentata e per gli ambienti di lavoro del futuro, in cui il confine tra fisico e digitale potrebbe diventare sempre più labile. Con la crescente adozione di questi strumenti, si prevede un notevole cambiamento nel modo in cui le persone lavorano e collaborano, creando opportunità inaspettate in vari ambiti professionali.