Meta introduce nuove funzionalità per migliorare l’esperienza su Threads

Meta ha annunciato una serie di nuove opzioni per gli utenti di Threads, il social network lanciato nel dicembre 2023, che mira a migliorare l’interazione e la personalizzazione del feed. Tra le principali novità, gli utenti possono ora impostare un feed personalizzato come predefinito, una funzionalità molto richiesta sin dal lancio della piattaforma. Questo aggiornamento va a facilitare l’interazione e la gestione dei contenuti, rispondendo alle esigenze degli utenti.

Personalizzazione del feed su Threads

Una delle novità più attese in Threads riguarda la possibilità di impostare il proprio feed seguendo le preferenze personali. Da ora in poi, gli utenti potranno scegliere tra il feed delle persone seguite o un feed personalizzato, e questa impostazione rimarrà attiva anche dopo la chiusura e riapertura dell’app. Questa modifica arriva dopo un periodo di test avviato alla fine dello scorso anno, durante il quale Meta ha raccolto feedback per ottimizzare l’esperienza utente. Gli utenti di Threads hanno ripetutamente espresso il desiderio di avere il controllo su quale contenuto visualizzare per primo, e Meta sembra finalmente ascoltare queste richieste.

Limitare le risposte ai post

Altre funzionalità innovative riguardano la gestione delle interazioni sui post, con importanti aggiornamenti sulla privacy e il controllo. Infatti, ora è possibile limitare le risposte ai post solo ai propri follower, consentendo di ridurre il flusso di interazioni indesiderate e mantenerle all’interno di un gruppo selezionato. Questa opzione offre agli utenti un maggiore controllo sui contenuti condivisi, permettendo di decidere chi ha accesso a determinate conversazioni.

Novità nel bio e suggerimenti per l’interazione

Threads si arricchisce anche della possibilità di aggiungere fino a 10 argomenti nel proprio profilo, consentendo agli utenti di evidenziare comunità o interessi particolari agli occhi degli altri. Inoltre, la funzione di bozza comprenderà suggerimenti per l’aggiunta di argomenti di tendenza, permettendo agli utenti di rimanere al passo con le discussioni più attuali. Secondo quanto comunicato da Meta, “i post che contengono argomenti taggati tendono a ricevere un numero di visualizzazioni significativamente maggiore rispetto a quelli privi di tali elementi,” sottolineando l’importanza di far emergere i propri interessi per raggiungere un pubblico più vasto.

Questi cambiamenti testimoniano l’impegno di Meta a migliorare l’esperienza su Threads, facilitando relazioni più significative e rilevanti tra utenti. La speranza è che tali innovazioni favoriscano una comunità più attiva e coinvolta nel social network.