MediaTek in arrivo con il Dimensity 9400+: le novità del chipset per il Vivo X200s

MediaTek si prepara a svelare l’aggiornamento del suo potente processore applicativo di punta, il Dimensity 9400+. Questo nuovo modello debutterà sul dispositivo Vivo X200s, creando già grande attesa tra gli appassionati di tecnologia mobile. Anche se i dettagli ufficiali non sono stati ancora confermati, circolano informazioni interessanti sui suoi punteggi di prestazione, grazie a un’analisi effettuata tramite Geekbench da un recensore che ha avuto la possibilità di testare un’unità di revisione.

Prestazioni del Dimensity 9400+: i risultati su Geekbench

I punteggi ottenuti dal Dimensity 9400+ sono già promettenti e mostrano la potenza del nuovo processore. Lo score del singolo core si attesta a 2949, mentre quello multi-core raggiunge un impressionante 9258. Questi risultati si avvicinano ai punteggi ottenuti con lo Snapdragon 8 Elite, utilizzato nel Galaxy S25 Ultra, che ha ottenuto 3049 nel singolo core e 9793 nel multi-core. Questo evidenzia un significativo avanzamento rispetto ai modelli precedenti, dimostrando come MediaTek stia cercando di colmare il gap rispetto ai suoi rivali nel mercato dei chip per smartphone.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’aggiornamento del Dimensity 9400+ include un importante miglioramento nella velocità di clock del core Cortex-X925 Prime High-Performance, che ora raggiunge la velocità di 3.7 GHz, rispetto ai 3.63 GHz del modello iniziale. Questa intuizione non solo indica un miglioramento delle prestazioni, ma suggerisce anche che gli utenti possono aspettarsi un’esperienza più fluida e reattiva durante l’uso quotidiano.

Le specifiche tecniche del nuovo chipset

Il nuovo Dimensity 9400+ si distingue anche per la configurazione dei suoi core CPU. Questo chipset include un core Cortex-X925, tre core Cortex-X4 e quattro core Cortex-A720, con quest’ultimi ora in grado di funzionare fino a 2.4 GHz, un incremento rispetto ai 2.0 GHz del modello precedente. Questi miglioramenti nella configurazione dei core non solo aumentano le prestazioni generali del processore, ma contribuiscono anche a una maggiore efficienza energetica, aspetto sempre più rilevante nel design degli smartphone moderni.

Anche se MediaTek ha apportato significativi aggiornamenti nel processore centrale, è importante notare che il chipset mantiene invariato il suo GPU, l’Immortalis G925-MC12, lo stesso presente nel precedente modello Dimensity 9400. La frequenza di funzionamento della GPU rimane a 1.612 GHz, una scelta che suggerisce la volontà dell’azienda di puntare su una stabilità prestazionale riconosciuta, pur senza introdurre novità specifiche in questo ambito.

La produzione e il processo tecnologico

La produzione del Dimensity 9400+ avviene presso TSMC, leader mondiale nella fabbricazione di semiconduttori, utilizzando il suo secondo processo a 3nm, noto come N3E. Questa scelta è fondamentale per garantire non solo prestazioni elevate, ma anche una riduzione del consumo energetico e un incremento nella densità dei transistor. Tali caratteristiche sono essenziali per migliorare la competitività nei confronti di altri chip di alto livello come lo Snapdragon 8 Elite, anch’esso realizzato con tecnologie avanzate di produzione.

La sfida tra MediaTek e Qualcomm si intensifica con l’introduzione di nuovi chipset ad alte prestazioni. Il Snapdragon 8 Elite, per esempio, vanta una configurazione arricchita con due core Oryon Phoenix L Prime e sei core Oryon Phoenix M, tutti costruiti per fornire una potenza di elaborazione ottimale. Questo confronto rappresenta un’evidente battaglia tecnologica nel mercato dei dispositivi mobili, dove le prestazioni e l’efficienza energica sono al centro dell’attenzione.

In attesa di scoprire tutte le funzionalità del Dimensity 9400+ e del Vivo X200s, il mondo della tecnologia continua a osservare con interesse gli sviluppi in arrivo da MediaTek, che promette di ridefinire le aspettative sui chip per smartphone nel 2025.