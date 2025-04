Mark Zuckerberg propone un’idea audace per rilanciare Facebook: cancellare le liste di amici

Nel novembre 2022, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha presentato un’idea provocatoria per aumentare l’uso di Facebook: l’eliminazione delle liste di amici per tutti gli utenti. Questo piano, accennato in alcune email interne rese pubbliche durante il processo antitrust che coinvolge Meta, è emerso nel contesto delle preoccupazioni di Zuckerberg riguardo al declino della rilevanza culturale della piattaforma.

La proposta di Zuckerberg: un ripristino radicale delle liste di amici

Durante il suo intervento in aula, Zuckerberg ha lanciato l’idea di “cancellare i grafici di tutti,” cioè le liste di amici, invitando a considerare di fare questa operazione annualmente. Secondo quanto riportato dall’editor di The Verge, Alex Heath, che ha assistito alla testimonianza, il CEO era preoccupato per la diminuzione rapida della rilevanza culturale di Facebook. Come soluzione, ha ipotizzato di avviare un esperimento inizialmente in un paese più piccolo per verificare come gli utenti avrebbero reagito a questa drastica modifica. “Anche se [Instagram] e [WhatsApp] continuano a funzionare bene,” ha detto Zuckerberg, “non vedo un modo affinché la nostra azienda possa avere successo se Facebook fallisce, quindi dobbiamo gestire bene questa situazione.”

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La proposta di Zuckerberg ha suscitato domande all’interno del team, con Tom Allison, responsabile di Facebook, che ha espresso dubbi sulla fattibilità dell’idea. Secondo Allison, il suo pensiero era che la funzione di amici fosse fondamentale per l’utilizzo quotidiano di piattaforme come Instagram. Zuckerberg ha interpellato il suo team riguardo a quanto lavoro servirebbe per trasformare i profili in un modello di “seguire” piuttosto che di “amicizie”. Le risposte a questa quesione non sono state immediatamente chiare e hanno portato a una serie di discussioni interne sulla direzione futura della piattaforma.

L’udienza antitrust e il ricordo del piano di Zuckerberg

Durante l’udienza, un avvocato della Federal Trade Commission ha chiesto a Zuckerberg conferma sull’idea della cancellazione delle liste di amici. La sua risposta, riportata da Business Insider, ha evidenziato come, in ultima analisi, “DA quanto ne so, non abbiamo mai attuato quella proposta.” Questo scambio di battute ha rivelato non solo l’impatto delle strategie di Zuckerberg ma anche il delicato equilibrio mantenuto da Meta nel gestire la comunità di Facebook.

Negli ultimi mesi, Meta ha cercato di apportare cambiamenti all’esperienza su Facebook, introducendo una nuova sezione “amici” che non mostra contenuti generati da algoritmi. Questa mossa si allinea con la volontà di Zuckerberg di riportare l’attenzione su una piattaforma più autentica, “tornare a un Facebook di tipo originale,” come abiurato dallo stesso CEO lo scorso gennaio. Questi cambiamenti mirano a rispondere alle richieste degli utenti di una maggiore sicurezza e connessione personale.

La sfida della rilevanza e il futuro di Facebook

Con la crescita di altre piattaforme social come TikTok e l’evoluzione delle preferenze degli utenti, Facebook si trova ad affrontare la sfida di mantenere la propria rilevanza nel panorama digitale. Le preoccupazioni di Zuckerberg riguardo alla diminuzione della “cultural relevance” rispecchiano una realtà ben nota all’interno dell’industria tech. L’idea di cancellare le liste di amici, sebbene discussa a livello strategico, ha sollevato interrogativi sull’approccio dell’azienda nel rispondere a questi cambiamenti.

In un momento in cui il panorama social è in continua trasformazione, l’adattamento delle piattaforme esistenti alle nuove dinamiche è cruciale. Facebook, attraverso i suoi recenti aggiornamenti, cerca di costruire un contesto in cui gli utenti possano riscoprire il senso di comunità e connessione. Tuttavia, il dibattito interno su strategie audaci come quella proposta da Zuckerberg testimonia la difficoltà di trovare la strada giusta in un mercato sempre più competitivo.

La direzione futura di Facebook rimane avvolta nella nebulosa, con Zuckerberg e il suo team che devono affrontare sia le aspettative degli utenti che le sfide normative a cui sono sottoposti. Solo il tempo dirà se le mosse strategiche attualmente in discussione porteranno a un rinvigorimento della piattaforma o se Facebook sarà costretta a reinventarsi profondamente per rimanere rilevante.