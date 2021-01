Mantenere la calcolatrice sempre in primo piano su Windows 10

Potresti non pensare spesso all‘app Calcolatrice di Windows, ma in realtà è un’applicazione davvero carina e pratica. Ha una serie di modalità molto utili, tra cui Standard, Scientifica, Programmatore, Calcolo della data e Convertitore Valuta. La Calcolatrice è una delle poche app che è stata inclusa in ogni singola versione di Windows. Ovviamente è cambiato molto nel corso degli anni. Con Windows 10, Microsoft ha anche fornito alla calcolatrice la pratica funzionalità di poter sempre rimanere in primo piano, funzione particolarmente comoda se la si utilizza per lavoro passando da un file all’altro.

Se ti accorgi di usare molto la Calcolatrice dovresti sapere che puoi mantenere la finestra della calcolatrice sempre aperta ed in primo piano mentre lavori. Questa funzionalità è valida solo quando la calcolatrice è impostata in modalità “Standard”, ma è comunque utile per la gran parte di noi e per i conti di base che si fanno a lavoro.

Fissare la calcolatrice in primo piano su Windows 10

Prima di tutto clicca sul pulsante Start e poi seleziona la Calcolatrice dall’elenco delle app. La calcolatrice si aprirà nell’ultima modalità utilizzata l’ultima volta. Se non sei già in modalità Standard, apri il menu di navigazione per spostarti tra le modalità e fai clic sulla modalità Standard. Ora seleziona il pulsante “Mantieni in primo piano”, questo si trova accanto a Standard o nell’angolo in alto a sinistra. La Calcolatrice apparirà in una finestra leggermente più piccola che rimarrà sempre in primo piano. Puoi afferrarla e trascinarla per modificare la sua posizione, oppure puoi afferrare i bordi della finestra per ridimensionarla leggermente. Una volta terminato sarà sufficiente fare clic sulla “X” per chiudere la finestra.

Questo è tutto! Con questo suggerimento, non sarà più necessario andare continuamente alla ricerca della calcolatrice per fare semplici calcoli.

Fonte How To Geek