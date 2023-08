macOS Sonoma VS macOSS Ventura: vale la pena fare l’update?

Apple ha rivelato di recente la successiva iterazione del sistema operativo progettato per dispositivi hardware Mac. Il prossimo aggiornamento designato come macOS Sonoma includerà diverse nuove caratteristiche e ottimizzazioni che verranno implementate nel corso dell’anno in corso, andando a sostituire la release attualmente in uso denominata macOS Ventura. Il rilascio di nuove release software che aggiornano e modificano il sistema operativo costituisce una prassi standard per mantenere aggiornati i prodotti e fornire nuove funzionalità agli utenti. Le differenze tra la versione attuale macOS Ventura e quella prossima macOS Sonoma si concentreranno principalmente sulle ottimizzazioni a livello di interfaccia utente, prestazioni generali e nuove opzioni di personalizzazione, oltre alle feature specificamente menzionate nella lista delle modifiche che verrà rilasciata da Apple in concomitanza con il lancio ufficiale. Vediamo in questo articolo un confronto fra macOS Sonoma e nacOSS Ventura e valuteremo se vale la pena fare l’update.

Cosa c’è di nuovo in macOS Sonoma rispetto a macOS Ventura

Queste due release dello stesso sistema operativo, hanno funzionalità di base che rimangono pressoché invariate tra macOS Ventura e la prossima release macOS Sonoma. Come accade in qualsiasi aggiornamento software, le nuove caratteristiche e le ottimizzazioni della prossima versione sono mirate a fornire un’esperienza utente migliorata e prestazioni avanzate rispetto alla release attuale. Tra le modifiche attese vi sono:

Nuove features aggiuntive non presenti nelle precedenti versioni di macOS

Miglioramenti all’integrazione con altri prodotti hardware e software della medesima società produttrice

Ottimizzazioni a livello di interfaccia utente e user experience

Le modifiche più significative e le nuove funzionalità principali verranno illustrate nel comunicato stampa ufficiale relativo al rilascio della release macOS Sonoma da parte di Apple. Tali informazioni includeranno i dettagli sulle modifiche più rilevanti e attese che differenziano la nuova versione di sistema operativo dalla precedente, fornendo agli utenti una panoramica completa delle novità principali da tenere in considerazione. Vediamo di seguito nei prossimi paragrafi cosa c’è di nuovo in MacOS Sonoma.

Widget

Uno dei cambiamenti più evidenti nell’interfaccia grafica della release macOS Sonoma rispetto alla versione attuale sarà la disponibilità di widget interattivi posizionabili direttamente sulla scrivania. Le attuali versioni di macOS relegano i widget, componenti di interfaccia utente che forniscono informazioni aggiornate in tempo reale, al Centro notifiche; la nuova versione consentirà agli utenti di trascinare e posizionare i widget sulla scrivania per una facile consultazione e interazione.

La prossima versione includerà migliorate integrazioni con le app progettate per dispositivi mobili iPhone, grazie alla tecnologia Continuity sviluppata dall’azienda. Gli utenti saranno in grado di sincronizzare i dati e le informazioni aggiornate in tempo reale tra le versioni Mac e iPhone delle app, in modo che qualsiasi modifica eseguita su una piattaforma venga automaticamente replicata sull’altra. Questa caratteristica mira a fornire un’esperienza utente coerente tra i vari dispositivi hardware prodotti dall’azienda.

La presenza di widget avanzati e migliorate integrazioni con applicazioni mobile modificherà in modo significativo l’esperienza utente degli utenti Mac che eseguono l’aggiornamento alla nuova release Sonoma di macOS, fornendo nuove opzioni di personalizzazione e produttività.

Screensaver

Nell’evidenziare le nuove opzioni di personalizzazione disponibili in macOS Sonoma, la prossima release del sistema operativo Mac includerà anche nuovi screensaver ad alta definizione. Gli screensaver sono visualizzazioni dinamiche che appaiono sullo schermo quando un dispositivo rimane inattivo per un determinato periodo di tempo. I nuovi screensaver in macOS Sonoma saranno video ad alta risoluzione di paesaggi naturali che si muovono lentamente sullo schermo simulando l’effetto di una panoramica di una fotocamera.

Quando l’utente interagisce di nuovo con il computer Mac, la movimentazione nello screensaver si arresta trasformandolo in un’immagine statica ad alta definizione. Sebbene gli screensaver siano una caratteristica secondaria del sistema operativo, gli aggiornamenti proposti in macOS Sonoma mirano a fornire un’esperienza utente più coinvolgente e piacevole durante i periodi di inattività del dispositivo.

Le immagini e i video ad alta risoluzione degli scenari naturali dovrebbero offrire agli utenti uno screensaver più realistico e piacevole da osservare rispetto alle opzioni attualmente disponibili. Anche se piccole modifiche, gli screensaver aggiornati fanno parte degli sforzi di Apple volti a migliorare l’esperienza utente complessiva in macOS Sonoma, fornendo nuove opzioni di personalizzazione rispetto alla release attuale Ventura.

Strumenti di videoconferenza migliorati

La release corrente di macOS Ventura ha introdotto alcuni miglioramenti alle funzionalità di videochiamata come Center Stage e Continuity Camera. Nella prossima release macOS Sonoma, Apple sembra voler ulteriormente migliorare l’esperienza di videoconferenza con nuove funzionalità. Le riunioni e le presentazioni in videochiamata, sebbene essenziali durante la pandemia, possono risultare stancanti per molti utenti. Per affrontare questo problema, macOS Sonoma conterrà probabilmente strumenti progettati per aumentare l’interattività e l’engagement durante le videochiamate.

Ad esempio, una delle nuove opzioni dovrebbe consentire una sovrapposizione del presentatore che posiziona lo speaker in primo piano mentre condivide lo schermo e mostra lo sfondo. Questa caratteristica mira a dare un aspetto professionale alle presentazioni. Le altre persone che partecipano alla chiamata potranno mostrare apprezzamento utilizzando animazioni di palloncini o coriandoli, anche attivate da gesti manuali.

La nuova release dovrebbe rendere più semplice la condivisone di contenuti dalle applicazioni durante la videochiamata. Se implementate, queste potenziali funzionalità in macOS Sonoma mirano ad affrontare il problema della “stanchezza da videoconferenza” migliorando l’interattività e il coinvolgimento durante le chiamate per aumentare la produttività e ridurre la distrazione degli utenti.

Modalità di gioco

Tradizionalmente, le piattaforme Mac hanno offerto un’esperienza di gioco inferiore rispetto ai personal computer Windows a causa di prestazioni e supporto limitati per i videogiochi. Nella prossima release del sistema operativo macOS denominata Sonoma, Apple sembra voler colmare questa lacuna introducendo una modalità di gioco dedicata per ottimizzare le performance dei computer Mac basati sui propri processori Apple Silicon.

La modalità di gioco in macOS Sonoma dovrebbe mirare a fornire le migliori prestazioni e l’esperienza più immersiva possibile per i videogiochi nativi per Mac. Le periferiche di gioco come controller AirPods, Xbox e PlayStation collegati via Bluetooth dovrebbero sperimentare tempi di risposta e latenza ridotti grazie al raddoppio della frequenza di campionamento delle loro connessioni. Ciò è progettato per evitare ritardi e interruzioni che possono compromettere l’immersione nei videogiochi.

L’introduzione di una modalità di gioco dedicata e il miglioramento del supporto per le periferiche di gioco nella prossima versione di macOS sembrano indicare uno sforzo da parte di Apple Inc. per colmare il divario prestazionale esistente tra le piattaforme Mac e Windows per i videogiocatori. Tali modifiche mirano ad espandere il bacino di utenti dei computer Mac offrendo un’esperienza di gioco ottimizzata.

Safari

La release corrente di macOS Ventura ha introdotto numerosi miglioramenti al browser Safari, tra cui gruppi di schede condivise e funzionalità avanzate per la privacy come le passkey. Nella prossima release macOS Sonoma, Apple sembra voler continuare a migliorare la sicurezza e le funzionalità del browser. Ad esempio, la modalità di navigazione privata in macOS Sonoma dovrebbe includere ulteriori livelli di sicurezza come il blocco automatico del tracciamento e della profilazione da parte dei siti Web, nonché la chiusura automatica delle schede private quando l’utente si allontana dal computer Mac.

Nuovi profili distinti consentiranno di separare la cronologia, i cookie, i preferiti e altre informazioni in base all’utilizzo come ad eempio. un profilo lavoro, un profilo tempo libero e altri. La nuova release dovrebbe introdurre la possibilità di convertire i siti Web in “app Web” eseguibili dal dock. Tali app Web funzionerebbero come finestre semplificate per accedere rapidamente ai siti Web preferiti senza aprire il browser.

I potenziali miglioramenti alla sicurezza, alla privacy e alle funzionalità del browser Safari annunciati per macOS Sonoma sembrano estendere gli sforzi di Apple volti ad ottimizzare e differenziare questo componente software rispetto ai browser della concorrenza.

Accessibilità

L’attenzione ad aspetti quali l’accessibilità e l’inclusività dei propri prodotti rappresenta da tempo un punto di forza di Apple. Nella prossima release del sistema operativo Mac denominata Sonoma, la società sembra voler ulteriormente progredire in quest’area aggiungendo nuove funzionalità specificamente progettate per aiutare le persone con disabilità. Ad esempio, la funzione Live Text introdotta in precedenza dovrebbe consentire alle persone prive di linguaggio verbale di dettare il testo digitato sui computer Mac affinché venga pronunciato ad alta voce, facilitando così la comunicazione in videochiamate e conversazioni digitali.

In secondo luogo, gli ausili acustici progettati per dispositivi iPhone dovrebbero diventare compatibili anche con i computer Mac, ampliando ulteriormente il numero di persone in grado di utilizzare i prodotti Apple. I controlli vocali sembrano essere stati ottimizzati per aiutare persone con difficoltà motorie.

Le potenziali nuove funzionalità di accessibilità annunciate per la prossima versione di macOS Sonoma sembrano allinearsi con gli sforzi continuativi di Apple volti a rendere i propri prodotti utilizzabili e inclusivi per un pubblico più ampio possibile. Tali modifiche migliorano l’esperienza utente delle persone con disabilità o bisogni specifici utilizzando i computer Mac.

Vale la pena fare l’update?

Fintanto che i computer Mac saranno compatibili con i requisiti hardware e software della prossima release di macOS denominata Sonoma, non sembrano esserci motivi sostanziali per rimanere sulla versione attuale del sistema operativo, Ventura, una volta che l’aggiornamento sarà disponibile entro la fine dell’anno. Le potenziali nuove funzionalità annunciate per macOS Sonoma mirate a fornire maggiori opzioni di personalizzazione e interfaccia utente, come widget, screensaver e profili del browser Safari distinti, dovrebbero potenziare l’esperienza utente generale dei proprietari di computer Mac.

Il miglioramento dell’integrazione con dispositivi mobili iPhone e le ottimizzazioni apportate al browser Safari e alle funzionalità di videochiamata sembrano estendere i vantaggi dell’ecosistema di prodotti Apple agli utenti Mac. Pertanto, a meno che non vi siano preoccupazioni specifiche per la compatibilità hardware o altri motivi specifici, aggiornare i computer Mac idonei alla nuova release di macOS Sonoma appena rilasciata dovrebbe rappresentare una scelta razionale al fine di ottenere le migliori prestazioni, funzionalità e sicurezza possibili dai propri dispositivi.

In conclusione, se nessun ostacolo impedisce l’aggiornamento, l’implementazione del prossimo sistema operativo macOS Sonoma sui computer Mac compatibili dovrebbe fornire agli utenti i vantaggi di funzionalità avanzate e un’esperienza utente ottimizzata, giustificando di conseguenza l’aggiornamento dalla release precedente Ventura.