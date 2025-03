macOS Sequoia 15.4: tutte le novità dell’aggiornamento per Mac

Apple ha ufficialmente rilasciato la versione macOS Sequoia 15.4, un aggiornamento atteso da molti utenti Mac, ricco di nuove caratteristiche e miglioramenti. Questo software promette di rivoluzionare l’esperienza d’uso con funzionalità innovative come un’app Mail completamente ridisegnata, nuovi widget e miglioramenti nell’Apple Intelligence. Scopriamo insieme tutte le novità.

App Mail rinnovata

La nuova versione dell’app Mail di Apple segna un cambiamento significativo, già avviato su iPhone, e ora finalmente disponibile anche su Mac. Uno degli aspetti più interessanti è la riorganizzazione della posta in arrivo: i messaggi saranno sistemati automaticamente in diverse categorie, tra cui:

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Primaria

Transazioni

Aggiornamenti

Promozioni

Questa nuova classificazione aiuterà gli utenti a gestire al meglio le email più importanti, mantenendo sempre sotto controllo anche le comunicazioni meno urgenti. Accanto a questa funzionalità è presente una visualizzazione “Tutte le email” che offre un accesso diretto a ogni singolo messaggio.

In aggiunta a questa nuova ordinazione, l’app Mail presenta altre funzionalità:

Vista Digest che unisce insieme i messaggi di uno stesso mittente in un’unica conversazione

che unisce insieme i messaggi di uno stesso mittente in un’unica conversazione Foto dei contatti direttamente nella posta in arrivo, simile all’app Messaggi di Apple

direttamente nella posta in arrivo, simile all’app di Diverse altre migliorie all’interfaccia utente

Per chi non gradisse queste modifiche, Apple offre la possibilità di disabilitarle e ripristinare la versione precedente dell’app Mail, mantenendo così la libertà di personalizzazione.

Novità in Apple Intelligence

macOS Sequoia 15.4 introduce anche significativi aggiornamenti nel settore dell’Apple Intelligence, specialmente per quanto riguarda il supporto linguistico. Tra le novità spicca l’app Image Playground, che adesso consente di creare immagini in stile Sketch, aggiungendosi alle opzioni già disponibili di Animazione e Illustrazione.

Inoltre, gli utenti della app Foto del Mac possono ora realizzare filmati di Memoria, una funzionalità che ha fatto il suo debutto su iOS lo scorso autunno. Senza dubbio, il punto saliente dell’aggiornamento è l’espansione linguistica di Apple Intelligence, capace di offrire dieci nuove opzioni linguistiche, tra cui:

Francese

Tedesco

Italiano

Portoghese

Spagnolo

Giapponese

Coreano

Cinese

Inglese

Inglese

Espansione dei widget di Apple Podcasts

Per gli utenti di Apple Podcasts, l’aggiornamento presenta nuovi widget che rendono più facile l’accesso ai contenuti. Il widget “Show Followed” consente di accedere rapidamente agli episodi recenti dei programmi seguiti, mentre il widget personalizzabile della biblioteca può essere organizzato per mostrare sezioni diverse dell’app, come “Scaricati” o “Salvati”.

Nuovi emoji

Il mondo degli emoji si arricchisce con sette nuove aggiunte nella tastiera emoji delle piattaforme Apple. Tra queste troviamo:

Faccia con borse sotto gli occhi

Impronta digitale

Albero senza foglie

Ortaggio

Arpa

Badile

Macchia

Nonostante i dispositivi dotati di intelligenza artificiale possano formalmente creare emoji personalizzati tramite Genmoji, Apple continuerà a integrare nuove icone nella tastiera di sistema, seguendo le approvazioni del Unicode Consortium. Questa è l’ultima collezione di emoji approvata.

Arriva Quick Start anche su Mac

Gli utenti di Apple conoscono bene la funzionalità Quick Start, finora disponibile su iPhone e iPad, che consente di configurare un nuovo dispositivo tramite la scansione di un codice. Con macOS 15.4 anche il Mac può ora partecipare a questo processo, attraverso una modalità che funziona allo stesso modo degli altri dispositivi.

Limiti dell’aggiornamento

Spiace notare che la nuova funzione di Notifiche Prioritarie, presente in iOS e iPadOS 18.4, non è stata introdotta in questa versione di macOS. Ci si augura che Apple stia lavorando per implementare una versione Mac di questa funzionalità in un futuro aggiornamento. Inoltre, alcune novità come la sezione dedicata al cibo nell’app Apple News, con ricette e modalità di cottura, non si trovano nel Mac.

Considerazioni finali su macOS 15.4

Sebbene macOS Sequoia 15.4 non brilli per il numero di nuove funzionalità rispetto ad altre versioni come iOS e iPadOS 18.4 o visionOS 2.4, rappresenta comunque un passo avanti significativo per gli utenti Mac. Stando alla tradizione, il Mac tende a ricevere meno aggiornamenti rispetto ad altre piattaforme Apple, ma è fondamentale che i prossimi rilasci non trascurino alcuni degli aggiornamenti richiesti, come le Notifiche Prioritarie.