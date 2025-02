MacBook Pro M5: Tutto quello che si sa sulle novità attese nel 2025

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, gli appassionati dei prodotti Apple sono in trepidante attesa per l'uscita del MacBook Pro M5. Sebbene l'azienda non abbia ancora annunciato ufficialmente il nuovo dispositivo, storicamente queste release avvengono in ottobre, rendendo plausibile il debutto dei successori dei modelli M4 da 14 e 16 pollici. Questo articolo raccoglie le ultime rumor e aspettative relative a questi nuovi laptop, facendo luce sulle possibili innovazioni attese.

Le informazioni sui prossimi MacBook Pro

Dopo il lancio dei MacBook Pro M2 nel gennaio 2023, Apple ha proseguito a rilasciare i modelli con architettura M1, M3 e M4 rispettivamente in ottobre di ogni anno. Se non ci saranno ritardi simili a quelli che hanno interessato la generazione M2, ci si aspetta che anche i MacBook Pro con M5 possano entrare in scena entro la fine di ottobre 2025. La prima apparizione del chip M4 si è registrata con l'iPad Pro, ma le aspettative attuali potrebbero differire per quanto riguarda il lancio del chip M5. Infatti, secondo Mark Gurman di Bloomberg, il debutto dei MacBook Pro equipaggiati con M5 è previsto nella stagione autunnale del 2025, mentre il prossimo iPad Pro non riceverà lo stesso trattamento prima del 2026.

Le speculazioni sul prezzo

Non si hanno ancora informazioni concrete sui prezzi dei nuovi MacBook Pro, ma il modello da 14 pollici con chip M4 parte attualmente da 1.599 dollari. C'è il rischio che Apple decida di mantenere il prezzo, ma le problematiche legate ai dazi imposti dalla politica commerciale statunitense, in particolare il 10% sui prodotti cinesi, potrebbero influenzare il costo finale, anche per i modelli entry-level. Questo porta gli utenti a interrogarsi se le comodità di prezzo attuali verranno preservate o se si assisterà a un aumento significativo.

Nuove caratteristiche attese nel design

Le indiscrezioni su un MacBook Pro OLED nel 2026 potrebbero dare un'idea dello sviluppo futuro, spingendo i modelli di quest'anno a mantenere un design più tradizionale. Nonostante ciò, Apple potrebbe decidere di introdurre aggiornamenti minori, come un nuovo colore o una fotocamera FaceTime da 12 MP migliore, con il supporto Thunderbolt 5 e un ampliamento della RAM, similmente a quanto fatto con i modelli M4.

Una novità intrigante potrebbe essere l'introduzione del CCM, ovvero il "Compact Camera Mode", un sistema di telecamera autonomo che potrebbe trovare applicazione nei futuri MacBook. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, si prevede la fornitura di questo sistema da parte della società vietnamita Sunny Optical, un fornitore in grado di combinare sensori e obiettivi in un formato più compatto. Se questa tecnologia dovesse ottenere successo, Kuo avverte che Sunny potrebbe fornire CCM anche per iPhone e iPad successivi.

Aspettative sulle specifiche tecniche

Il chip M5 rappresenta la novità più attesa della linea MacBook Pro di quest'anno. Secondo report provenienti dalla Corea del Sud, Apple sarebbe già partita con la produzione del nuovo chip presso la fabbrica TSMC in Taiwan, con un occhio speciale per le strategie di produzione negli Stati Uniti e in Cina. I nuovi chip dovrebbero garantire miglioramenti nella performance legata all'intelligenza artificiale, ma manca il dettaglio sulle specifiche tecniche, che rimangono avvolte nel mistero. Come da tradizione, si prevede che siano disponibili più varianti del chip, quali base, Pro, Max e Ultra, mantenendo le stesse distinzione delle generazioni passate.

In termini di prestazioni, il nuovo M5, realizzato con un processo produttivo da 3nm secondo la metodologia N3P di TSMC, potrebbe offrire miglioramenti significativi rispetto ai M4, variabili tra il 15 e il 25%. Per possibili utilizzatori di M4, i vantaggi potrebbero risultare modesti; al contrario, chi utilizza modelli più datati potrebbe assistere a un salto prestazionale notevole.

Prospettive future per il MacBook Pro M5

Senza informazioni ufficiali confermate riguardo il MacBook Pro M5, è fondamentale rimanere scettici ma anche attenti a eventuali annunci futuri. Ciò che distingue questo periodo è una verosimile attesa di innovazioni significative per la linea MacBook Pro nel 2026, fra cui un pannello OLED, un design con taglio per la fotocamera al posto del notch e l’uscita dell'M6, sviluppato con un processo a 2nm. In questo contesto, il modello M5 potrebbe risultare meno entusiasmante, ma la curiosità rimane alta.

Si consiglia di tenere d'occhio questo spazio, dove saranno pubblicate le ultime notizie e rumor riguardanti il tanto atteso MacBook Pro M5.