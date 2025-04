L’ordine esecutivo di Trump: aumentare la produzione di carbone per l’AI americana

L’industria dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti affronta una sfida crescente: la necessità di energia per alimentare i centri di dati che supportano questa tecnologia in continua espansione. Mentre i principali leader tecnologici si presentano davanti al Congresso per richiedere soluzioni, l’ex presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che mira a favorire l’industria del carbone, proponendo l’aumento della produzione di questa fonte di energia tradizionale come risposta a questa esigenza.

La strategia di aumento del carbone

Martedì, Trump ha annunciato una serie di misure destinate a promuovere la crescita dell’industria carbonifera, che includono l’apertura di terreni federali per l’estrazione di carbone e la designazione del carbone come minerale critico. In particolare, l’ordine esecutivo firmato da Trump è finalizzato a fornire energia ai centri di dati affamati di energia. “Dobbiamo utilizzare le nostre belle risorse di carbone pulito,” ha dichiarato Trump, mentre dava direzione ai Ministeri del Commercio, dell’Energia e degli Interni di analizzare “dove le infrastrutture a carbone sono disponibili e adatte a supportare i centri di dati dell’AI.”

L’ordine mira a identificare le opportunità per l’implementazione di impianti a carbone al fine di affrontare la crescente domanda energetica da parte dell’industria dell’AI, che richiede un notevole aumento dell’energia necessaria. Durante la cerimonia di firma, Trump ha sottolineato l’urgenza di raddoppiare l’energia elettrica attuale per soddisfare il futuro tecnologico del Paese.

La crescente esigenze energetiche dell’AI

La questione dell’approvvigionamento energetico è emersa con forza in un’audizione presso la Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera dei Rappresentanti, dove esperti del settore hanno evidenziato l’integrazione sempre più diffusa dell’AI nella vita quotidiana. Dalla sicurezza nazionale alle attività domestiche, l’AI richiede un supporto energetico robusto. L’ex amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, ha affermato durante la sua testimonianza iniziale quanto fosse cruciale avere accesso a tutte le forme di energia, sottolineando che “la necessità di energia è profonda.”

Uno studio recentemente pubblicato dall’Electric Power Research Institute prevede che entro la fine del decennio i centri di dati potrebbero consumare fino al 9,1% di tutta l’energia negli Stati Uniti. Inoltre, Manish Bhatia di Micron Technology ha avvertito che nei prossimi cinque anni il consumo di energia complessivo aumenterà del 15%, un incremento notevole rispetto al tradizionale 0,5% annuo degli ultimi decenni. Questa situazione pone il Paese di fronte a un dilemma: senza una strategia diversificata per l’approvvigionamento energetico, corriamo il rischio di perdere la leadership nel settore dell’AI.

Il declino dell’industria del carbone

Mentre il carbone è da tempo sostenuto da Trump come parte della soluzione per il fabbisogno energetico dell’AI, è importante notare che l’industria carbonifera americana è in declino da decenni. Il carbone rappresenta ora solo il 15% dell’offerta energetica nazionale, un drastico calo rispetto al 2011, quando forniva quasi la metà dell’energia. Attualmente, solo 400 impianti a carbone sono operativi negli Stati Uniti, un numero in diminuzione rispetto agli 780 del 2000. Inoltre, quasi la metà di questi impianti è destinata alla chiusura prossima, sebbene alcuni abbiano visto prolungare la loro vita operativa a causa dell’aumento della domanda energetica.

Queste statistiche sollevano interrogativi sul fatto che la corsa al carbone possa veramente risolvere i problemi energetici dell’AI. Gli esperti avvertono che, nonostante le misure proposte da Trump, il declino della produzione di carbone potrebbe non essere invertito, con la crescente spinta verso fonti energetiche alternative come gas naturale, petrolio e energia verde.

Le sfide etiche della scelta energetica

L’adesione al carbone presenta anche una serie di dilemmi etici per gli operatori nel settore dell’AI. OpenAI, per esempio, è un argomento di discussione, in quanto il suo CEO, Sam Altman, ha investito in energie sostenibili, tra cui solare, fusione nucleare e tecnologie di cattura del carbonio. Questo forte impegno verso l’energia verde contrasta nettamente con i tentativi di ripristinare l’industria del carbone.

Tuttavia, con la crescente incertezza delle guerre commerciali internazionali e le sfide che l’industria tecnologica sta affrontando, potrebbe esserci una pressione per considerare la proposta di Trump. Durante la cerimonia di firma, Trump ha avvertito di non usare mai la parola “carbone” senza premettere “bello” e “pulito”, evidenziando la sua ossessione per il carbone nonostante le evidenti contraddizioni rispetto agli obiettivi di sostenibilità del settore tecnologico.