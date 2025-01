Logitech espande l'offerta di riparabilità: pezzi di ricambio originali disponibili per 20 dispositivi

Logitech International ha fatto un passo significativo verso la sostenibilità e il supporto ai consumatori con l’introduzione di ricambi originali per oltre 20 dei suoi dispositivi. La nuova iniziativa, disponibile sulla piattaforma Logitech Repair Hub in collaborazione con iFixit, mira a migliorare l'accessibilità alla riparazione e ad estendere la vita utile dei prodotti. Queste novità non solo riflettono l'impegno dell’azienda per la qualità, ma rispondono anche a una crescente richiesta da parte dei consumatori per opzioni di riparazione più accessibili.

Un'iniziativa globale per la riparabilità

Logitech ha ampliato il suo programma di riparabilità a ben 62 paesi, tra i quali spiccano Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Corea del Sud e diverse nazioni europee. Questo sviluppo rappresenta un'evoluzione rispetto a quanto fatto precedentemente negli Stati Uniti, ampliando notevolmente il raggio d'azione della compagnia. I dispositivi inclusi nel programma riguardano una varietà di mouse, tastiere e cuffie, appartenenti sia alla linea Logitech che a quella Logitech G.

Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer di Logitech, ha messo in evidenza l'importanza di questa iniziativa, sottolineando come la qualità e la durata dei prodotti siano un obiettivo primario per l'azienda. "La riparabilità estende ulteriormente la loro vita utile, aumentando il valore e la soddisfazione dei clienti," ha affermato. Con questa disponibilità di ricambi originali e guide alla riparazione, Logitech mira a semplificare notevolmente il processo di riparazione, in modo che gli utenti possano risparmiare denaro e contribuire a una riduzione dei rifiuti elettronici.

L'importanza della riparazione per i consumatori

Un sondaggio realizzato da YouGov nel 2021 ha rivelato che oltre il 54% dei consumatori globali preferisce riparare i propri dispositivi elettronici piuttosto che acquistarne di nuovi. La motivazione principale di questa scelta risiede nel risparmio economico, un aspetto cruciale che influisce su molte decisioni di acquisto. Un altro studio condotto da Consumer Reports nel 2024 ha evidenziato come il 70% dei consumatori ritenga fondamentale mantenere i costi di riparazione contenuti per decidere tra mantenere o sostituire un prodotto.

In favore di questa tendenza c'è un ulteriore dato interessante: l’84% degli americani sostiene l’adozione di politiche di "diritto alla riparazione". Questi dati confermano la direzione intrapresa da Logitech nel potenziamento delle opzioni di riparazione accessibili attraverso la sua alleanza con iFixit e l'implementazione di una rete di sostegno globale ai consumatori.

I dettagli del programma di ricambi e riparazioni

Logitech ha lavorato a stretto contatto con iFixit per rendere disponibili i pezzi di ricambio, facilitando in questo modo le riparazioni fuori garanzia per i prodotti selezionati. Nella fase di espansione, l’elenco dei dispositivi supportati include i noti mouse MX Master, MX Anywhere, oltre a una gamma di tastiere e cuffie professionali. Tra i dispositivi di punta figurano il mouse MX Master 3S, la tastiera MX e vari modelli della linea G, come le cuffie G PRO e G733.

Grazie a questo programma, i clienti hanno a disposizione istruzioni di riparazione estremamente dettagliate in diverse lingue, inclusi inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, italiano, coreano e giapponese. Questo rappresenta un valore aggiunto, poiché le guide facilitano le riparazioni anche per coloro che potrebbero non avere molta esperienza in queste operazioni.

Ricambi originali e guide di riparazione

I pezzi di ricambio disponibili sulla piattaforma iFixit sono tutti originali Logitech. L’azienda sostiene che queste componenti garantiscono un funzionamento perfetto e in totale coerenza con i requisiti dei dispositivi. Ribadendo il valore della qualità, Logitech si impegna a fornire batterie e ricambi che garantiscano la massima performance dei dispositivi, consentendo agli utenti non solo di prolungarne l'uso, ma anche di farlo in un ambiente consapevole e sostenibile.

Il Logitech Repair Hub su iFixit è ora la destinazione principale per tutti coloro che desiderano effettuare riparazioni su dispositivi selezionati Logitech e Logitech G. Avere accesso a tutto questo in un’unica piattaforma rende la riparazione un processo più facile e accessibile, promuovendo una cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.