LG si prepara a lanciare la nuova linea di TV OLED B5, un grande passo verso il gaming e la qualità

Nel 2025, LG è pronta a rivoluzionare il mercato dei televisori OLED con il debutto del B5, un modello che promette di conquistare il pubblico grazie a un mix di prestazioni, innovazione e un prezzo competitivo. In questo articolo esploreremo le caratteristiche principali del LG B5, il suo contesto rispetto ai modelli precedenti e come si posiziona nel mercato attuale.

Il successo del modello B4 e le aspettative per il B5

Il modello LG B5 si presenta come naturale evoluzione del B4, un televisore molto apprezzato nel 2024 per la sua qualità visiva superiore e un prezzo accessibile. Il B4 ha dimostrato di essere una scelta intelligente per i consumatori in cerca di un TV con una qualità d'immagine spettacolare senza dover spendere una fortuna. Pur non raggiungendo la luminosità dei modelli di fascia alta come il G4 o il Samsung S95D, il B4 ha saputo distinguersi per il contrasto profondo e i neri perfetti, che caratterizzano la tecnologia OLED.

Le prestazioni del B4 sono state anche amplificate dalla sua eccellente calibrazione dei colori. In modalità Filmmaker, ha ottenuto valori di Delta-E inferiori a 1, il che significa che la precisione cromatica era eccezionale, rendendolo una scelta immediata e senza necessità di ulteriori regolazioni. Queste compatibilità con i colori nitidi e il contrasto elevato non possono che generare curiosità e aspettative per il B5, che sembra destinato a proseguire su questa strada di successo.

Le novità introdotte con il B5

Uno dei principali miglioramenti del B5 è l’introduzione del nuovo processore Alpha 8 AI di seconda generazione. Anche se non è il chip più performante che LG ha a disposizione, le prove preliminari indicano prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti. In aggiunta, il nuovo telecomando che accompagnerà il B5 promette di essere più sottile e dall'aspetto più moderno rispetto al classico Magic Remote, anche se con alcune riserve, come l'assenza di un pulsante di accesso diretto agli ingressi.

Importante è anche la nuova iniziativa webOS Re:New, che assicura aggiornamenti del software per cinque anni. Questo programma rappresenta un passo significativo per i possessori del B5, garantendo loro accesso a miglioramenti continui riguardanti le prestazioni e le funzionalità smart del televisore.

Un videogioco che prende vita con il B5

Un altro punto di forza del B5 è la sua compatibilità con il gaming. Attraverso quattro porte HDMI 2.1, il televisore è in grado di supportare giochi 4K a 120Hz, rendendolo una scelta ideale per gli amanti dei videogiochi. Sebbene non raggiunga le frequenze di aggiornamento massime di altri modelli, questi specifici ingressi offrono ampie possibilità per i gamer, dato che le console attuali, come la PlayStation 5 Pro, funzionano ottimamente con 4K a 120Hz.

In aggiunta, il B5 supporta anche le tecnologie di frequenza di aggiornamento variabile , AMD FreeSync Premium e Nvidia G-Sync, aumentando ulteriormente la sua appeal tra i videogiocatori. Un'altra caratteristica vantaggiosa è il supporto per il Dolby Vision, un punto di vantaggio rispetto ad altri modelli entry-level, che spesso non offrono questa funzionalità fondamentale.

Previsioni di prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo del B5, LG non ha ancora rivelato informazioni ufficiali. Tuttavia, è lecito ipotizzare che il nuovo modello sarà lanciato a prezzi simili a quelli del B4, che nel 2024 partiva da 1.699 dollari per il modello da 55 pollici e 2.199 dollari per quello da 65 pollici. Se il B5 seguirà questa strategia di prezzo, potrebbe posizionarsi come un'opzione attraente per chi cerca un OLED senza svuotare il portafoglio.

Con un prezzo potenzialmente inferiore rispetto ai modelli C5 e G5, il B5 potrebbe risultare particolarmente interessante per i consumatori attenti al budget, ma desiderosi di portare a casa un televisore di alta qualità. Il potenziale del B5 di attrarre una clientela ampia è quindi estremamente promettente, ridefinendo le aspettative per gli OLED a prezzi accessibili.