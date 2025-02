L’evento Xiaomi svela il potente Xiaomi 15 Ultra e nuove tecnologie nei prodotti audio e laptop

L'evento di Xiaomi ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia con il lancio del nuovo Xiaomi 15 Ultra, ma non è tutto: anche i nuovi auricolari TWS, Xiaomi Buds 5 Pro, e un laptop potente, il Redmi Book Pro 16, hanno rubato la scena, promettendo prestazioni elevate e funzionalità innovative.

Xiaomi Buds 5 Pro: un passo avanti nella qualità audio

Gli Xiaomi Buds 5 Pro sono tra le novità più attese. Questi auricolari wireless si avvalgono della tecnologia Bluetooth, raggiungendo velocità di trasmissione fino a 2.1Mbps grazie alla piattaforma audio Snapdragon S7+. Questo consente di riprodurre audio lossless a 48kHz e 24-bit, ma la vera sorpresa arriva quando sono abbinati al Xiaomi 15 Ultra. In questo caso, la connessione Wi-Fi aumenta la velocità a 4.2Mbps, permettendo di ascoltare audio lossless a 96kHz e 24-bit.

Uno dei punti di forza di questi auricolari è l'integrazione della tecnologia XPAN di Qualcomm, che amplia la copertura audio, rendendola disponibile in tutta la casa con un consumo energetico contenuto. XPAN supporta audio ad alta larghezza di banda e bassa latenza, offrendo anche funzionalità avanzate come l'audio immersivo con tracciamento della testa. È importante notare che questa funzione Wi-Fi è disponibile solo nella variante Phantom Black, mentre le altre colorazioni possono avvalersi esclusivamente del Bluetooth.

I Buds 5 Pro sono dotati di doppi DAC e amplificatori che alimentano i driver, garantendo una risposta in frequenza compresa tra 15Hz e 50kHz. Il suono è stato ottimizzato grazie alla collaborazione con il team Golden Ears di Harman, per un’esperienza di ascolto ricca di dettagli nelle frequenze medie e alte. Con tre microfoni integrati, gli auricolari offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 55dB, capace di gestire anche velocità del vento fino a 15m/s.

Per quanto riguarda l'autonomia, i Buds 5 Pro promettono fino a 8 ore di utilizzo continuo via Bluetooth, estendendosi fino a 10 ore in modalità Wi-Fi. Insieme alla custodia di ricarica, si arriva a un totale di 40 ore. Gli auricolari sono classificati IP54 per resistenza a polvere e acqua e supportano anche la funzionalità di condivisione audio, permettendo di connettere due paia di auricolari a uno stesso smartphone. I fusti degli auricolari sono sensibili al tatto e alla pressione, offrendo controlli intuitivi per modificare il volume con semplici gesti.

Il nuovo Redmi Book Pro 16: potenza e leggerezza

Dopo aver presentato i modelli standard, Xiaomi si concentra ora sulla versione Pro del Redmi Book 16. Dotato di un processore Intel Core Ultra 7 di seconda generazione, il laptop offre un'ottimizzazione delle prestazioni con un incredibile valore di 96 TOPS per l'intelligenza artificiale e grafica Intel Arc. È disponibile anche una variante con Core Ultra 5, per chi cerca prestazioni diverse.

Con un peso di 1.88kg e uno spessore di soli 15.9mm, questo portatile è realizzato per essere maneggevole pur ospitando una batteria da 99Wh, la massima capacità trasportabile in aereo. Grazie a questa batteria, il dispositivo può durare fino a 30 ore con un uso moderato. La ricarica avviene tramite un caricatore GaN da 140W, consentendo una gestione rapida dell'alimentazione.

Il display da 16” presenta un refresh rate di 165Hz e un rapporto d'aspetto di 16:10, con una risoluzione di 3,072 x 1,920 pixel. La copertura DCI-P3 è totale e il computer è certificato DisplayHDR 400, raggiungendo una luminosità massima di 500 nits. Supporta anche le tecnologie Dolby Vision e Atmos, per un'esperienza visiva e sonora di alta qualità.

Analizzando il processore Intel, è realizzato su un nodo TSMC N3B, con 16 core CPU che possono arrivare fino a 5.1GHz e 8 core grafici Xe, oltre a 24MB di cache. Secondo quanto dichiarato dalla casa madre, il modello Ultra 7 offre performance superiori del 21.6% rispetto al Redmi Book Pro 16 del 2024. La variante Ultra 5, con 14 core CPU a 4.9GHz e 7 core grafici Xe, garantisce un miglioramento significativo del 29.5% rispetto allo stesso modello dell'anno precedente.

Per gestire la potenza di queste specifiche elevate, il laptop è progettato con due ventilatori e tre tubi di calore, capaci di dissipare fino a 80W, assicurando prestazioni stabili anche nelle condizioni più impegnative.

Il Redmi Book Pro 16 è disponibile nei negozi online di Xiaomi in Cina, con il modello Ultra 5 al prezzo di CNY 6,500 , mentre la versione Ultra 7 costa CNY 7,500 . Un'offerta decisamente allettante per chi cerca un dispositivo versatile e potente nel mercato attuale.