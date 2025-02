Le telecamere degli iPhone: un'evoluzione sorprendente dal 2016 a oggi

Apple ha fatto enormi progressi nel settore delle fotocamere dei suoi smartphone, in particolare da quando ha lanciato l'iPhone 7 Plus nel 2016. Con ogni nuova versione, l'azienda non solo migliora la qualità fotografica, ma reimmagina anche le sue funzionalità. Scopriamo insieme come si sono evolute queste tecnologie e quali sono le novità portate dagli ultimi modelli.

L'inizio della doppia fotocamera: iPhone 7 Plus

Nel 2016, Apple ha sorpreso tutti con l'uscita dell'iPhone 7 Plus, il primo smartphone dell'azienda a presentare due fotocamere posteriori. Questo innovativo design ha introdotto un obiettivo grandangolare, affiancato da un teleobiettivo, consentendo un ingrandimento ottico di 2x senza distruzioni dell'immagine, che invece possono verificarsi con lo zoom digitale. Un'altra novità importante è stata la modalità Ritratto, in grado di simulare il classico effetto bokeh, utilizzando i dati di profondità forniti dalla configurazione a doppia fotocamera.

I successivi aggiornamenti: iPhone 8 Plus e iPhone X

L'anno successivo, Apple ha presentato aggiornamenti significativi con l'iPhone 8 Plus e l'iPhone X. Entrambi i modelli hanno mantenuto il sistema a doppia fotocamera, offrendo la stessa capacità di zoom e migliorando ulteriormente le prestazioni fotografiche. La qualità dei ritratti è migliorata, rendendo questi device tra i più ambiti per gli appassionati di fotografia mobile.

L'arrivo dell'ultra grandangolare: iPhone 11 e 11 Pro

Con l'iPhone 11 e 11 Pro, l'azienda ha completamente rivisitato il concetto di fotocamera. L'iPhone 11 ha introdotto una seconda lente per catturare scatti ultra grandangolari a 0.5x, sostituendo l'obiettivo teleobiettivo da 2x, mentre l'iPhone 11 Pro ha mantenuto quest'ultimo insieme a un obiettivo grandangolare e uno ultra grandangolare. Questo cambio ha segnato un passo importante nel modo in cui le foto venivano catturate, offrendo ai fotografi mobilità e creatività mai viste prima.

La trasformazione del teleobiettivo: iPhone 14 Pro e oltre

Nel 2022, l'iPhone 14 Pro ha apportato ulteriori miglioramenti, passando a un teleobiettivo da 3x e introducendo un sensore principale da 48 megapixel. Questo ha segnato un cambiamento radicale, poiché ora era possibile scattare foto a 1x e 2x usando lo stesso obiettivo, assicurando una qualità superiore e una maggiore versatilità.

I recenti sviluppi: iPhone 16 e 16e

Nell'ottobre 2025, Apple ha presentato l'iPhone 16 Pro con una tripla fotocamera in grado di riprendere a 0.5x, 1x/2x e 5x, e un modello standard che mantiene la configurazione a doppia fotocamera. La novità più interessante, tuttavia, è rappresentata dall'iPhone 16e, dotato di una sola fotocamera da 48 MP. Questa fotocamera può scattare a 1x e 2x senza utilizzare lo zoom digitale, rappresentando un'evoluzione della doppia fotocamera presente nei modelli precedenti come il 7 Plus e l'8 Plus.

In questo modo, anche un singolo sensore dimostra di essere potente e versatile, paragonabile ai sistemi più complessi presenti negli smartphone di fascia alta, confermando che Apple continua a spingersi oltre i limiti della tecnologia mobile.