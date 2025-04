Le novità di One UI 7: aggiornamenti significativi per i dispositivi pieghevoli Samsung

Il colosso tecnologico Samsung ha finalmente avviato il rollout della sua attesa interfaccia One UI 7. Dopo una partenza incerta avvenuta a gennaio con l’uscita della serie Galaxy S25, ora il software sta raggiungendo anche i modelli di smartphone più vecchi. Tra le novità più interessanti spiccano due funzionalità dedicate ai dispositivi pieghevoli in stile libro, che promettono di migliorare notevolmente l’esperienza d’uso.

Le nuove funzioni per i dispositivi pieghevoli

Samsung ha ufficialmente confermato l’inizio della distribuzione dell’aggiornamento a One UI 7, con gli utenti in Corea del Sud che hanno già iniziato a ricevere la versione stabile su diversi modelli, tra cui Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 e la Special Edition del Z Fold. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti potranno sfruttare nuove funzioni interessanti, tra cui l’auto-nascondimento della barra delle applicazioni e una nuova visualizzazione a colonne nell’app My Files.

La prima funzione dedicata ai foldable è rappresentata dall’auto-nascondimento della taskbar. Quando un utente apre un’app sullo schermo principale del Z Fold, la barra delle applicazioni si nasconde automaticamente, liberando spazio per i contenuti dell’app. Per riattivarla, sarà sufficiente un gesto lento verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo. Questo piccolo ma significativo cambiamento mira a ottimizzare l’uso dello schermo, permettendo così di godere meglio del grande display del dispositivo.

La seconda innovazione consiste in una nuova visualizzazione a colonne nell’app My Files, appositamente progettata per schermi più ampi. Utilizzando questa funzione su un Fold o un tablet, gli utenti possono visualizzare informazioni aggiuntive sui file, come anteprime, dimensioni, data di modifica e il percorso completo del file, sul lato destro dello schermo. Questo rende la gestione dei file più intuitiva e visivamente accessibile.

Espansione dell’aggiornamento a modelli precedenti

Attualmente, queste caratteristiche sono riservate ai modelli Galaxy Z Fold 6 e Z Fold Special Edition. Tuttavia, sono previste anche per i modelli precedenti, Z Fold 5, Z Fold 4 e Z Fold 3, nei prossimi mesi, seguendo il programma di distribuzione. Per ora, non ci sono dettagli specifici sul calendario per il mercato statunitense, ma è probabile che non si discosti molto da quello coreano.

Oltre alle migliorie specifiche per i pieghevoli, One UI 7 introduce una vasta gamma di innovative funzionalità su tutta la gamma Galaxy. L’aggiornamento comprende nuovi strumenti di intelligenza artificiale per assistenza nella scrittura, trascrizione delle chiamate e suggerimenti relativi ai contenuti. Con un semplice tocco prolungato sul pulsante laterale, è possibile accedere a Google Gemini, compatibile con le applicazioni Samsung come Note, Calendario e Promemoria. Inoltre, Samsung ha rinnovato il design dell’interfaccia, migliorato le funzionalità della fotocamera, arricchito le opzioni di personalizzazione dello schermo di blocco e ottimizzato gli strumenti per la salute e l’accessibilità.

Un passo significativo per una maggiore integrazione e fruibilità di tutti i dispositivi Galaxy, segno di un continuo impegno da parte di Samsung nel migliorare l’esperienza utente.