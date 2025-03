Le novità di iOS 18.3: le funzioni di Apple Intelligence per iPhone

L’aggiornamento iOS 18.3, rilasciato da Apple a gennaio, ha portato una serie di miglioramenti e correzioni di bug su tutti gli iPhone. Tuttavia, l’aggiornamento iOS 18.1, lanciato a ottobre, ha introdotto nuove funzioni per i possessori di iPhone 15 Pro, Pro Max e i modelli della serie iPhone 16, consentendo di sfruttare le potenzialità dell’Apple Intelligence. Questa tecnologia innovativa permette di avere riassunti automatici di e-mail, notifiche e altro, semplificando così la vita quotidiana degli utenti.

Funzionalità offerte da Apple Intelligence

L’Apple Intelligence è progettata per semplificare l'interazione quotidiana con il dispositivo. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono ricevere riassunti di e-mail lunghe, di notifiche delle app e di testi. Prima di poter utilizzare questi servizi, è necessario attivare Apple Intelligence sul proprio iPhone. Per farlo, è sufficiente seguire il percorso: Impostazioni > Apple Intelligence & Siri, selezionando l’opzione per attivare il servizio.

Utilizzando questo strumento, è possibile accedere a un riassunto chiaro e conciso di messaggi nella propria casella di posta, note e comunicazioni di vario genere.

Riassunti nelle e-mail

Leggere e ricercare informazioni all'interno delle e-mail può diventare un compito noioso, soprattutto per chi riceve una grande quantità di messaggi lavorativi. Fortunatamente, Apple Intelligence è in grado di sintetizzare le e-mail, permettendo di concentrarsi sulle informazioni più rilevanti. Per visualizzare i riassunti, è sufficiente aprire l’app Mail, selezionare l'e-mail che si desidera leggere e poi tirare verso il basso lo schermo. Apparirà un nuovo pulsante "Riassumi". Cliccando su di esso, gli utenti possono vedere le linee riassuntive del messaggio.

Inoltre, c'è la possibilità di configurare il numero di linee di riassunto visualizzate regolando le impostazioni. Da Impostazioni > App > Mail > Anteprima, è possibile selezionare da "nessuna linea di riassunto" fino a un massimo di cinque. È utile sapere che, se si usano le categorie delle e-mail, i riassunti saranno disponibili solo per la categoria Primaria.

Riassunti delle notifiche

Un altro aspetto interessante dell’Apple Intelligence riguarda le notifiche. Alcune applicazioni sono in grado di fornire riassunti delle notifiche direttamente sulla schermata di blocco, con questa funzione attiva di default per la maggior parte delle app. I riassunti delle notifiche offrono una sintesi rapida, pur richiedendo attenzione, dato che talvolta potrebbero presentare informazioni imprecise o fuorvianti.

Se si desidera disattivare questa funzionalità, è possibile farlo attraverso il percorso: Impostazioni > Notifiche > Riassumi notifiche. Qui, gli utenti possono disattivare il riassunto per singole app oppure disattivarlo per tutte le applicazioni contemporaneamente.

Riassunti delle pagine web in Safari

Anche il popolare browser Safari ha accolto la potenza dell’Apple Intelligence, che consente ora di riassumere alcuni contenuti delle pagine web. Per accedere a questi riassunti, basta aprire una pagina in Safari e controllare sul lato sinistro della barra degli indirizzi. Se disponibile, un’icona con delle stelle mostrerà un menu con il riassunto della pagina visitata.

È fondamentale notare che non tutte le pagine web offrono questa funzione. Se il riassunto non è disponibile, l’icona dell'indicatore non mostrerà alcuna stella.

Strumenti di scrittura per riassumere testi

Apple Intelligence mette a disposizione anche un menu chiamato Strumenti di scrittura, utile per rileggere, modificare o riassumere i testi. Attraverso questo menu, si possono evidenziare le parti del testo da riassumere, accedendo alla funzione di sintesi. È semplice: dopo aver scelto il testo, si deve cliccare su Strumenti di scrittura presente nel menu a comparsa, e successivamente selezionare "Riassunto". Questo strumento offre la possibilità di copiare, sostituire o condividere il riassunto ottenuto, favorendo così la preparazione di presentazioni o la revisione di note e messaggi.

Ulteriori approfondimenti

Per chi desidera esplorare ulteriormente le funzionalità di iOS 18, è disponibile una sezione dedicata ai dettagli delle versioni recenti, inclusi gli aggiornamenti a iOS 18.3.1 e iOS 18.3, fornendo un'ottima risorsa per i possessori di iPhone desiderosi di scoprire tutte le nuove potenzialità del proprio dispositivo.