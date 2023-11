Le migliori cover per Samsung Galaxy Fold 5

Sei alla ricerca delle migliori cover per Samsung Galaxy Fold 5? Niente paura, in questa breve guida ti illustreremo i migliori prodotti per proteggere al meglio il tuo nuovo smartphone.

Samsung Galaxy Fold 5 è arrivato. Il 26 luglio la nuova uscita della serie Galaxy Fold è arrivata sugli scaffali, e con essa tante novità. Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung presenta dimensioni di 67,1 x 154,9 x 13,4 mm da chiuso e 129,9 x 154,9 x 6,1 mm da aperto, con un peso di soli 253 g. Costruito con Armor Aluminum e vetro Gorilla Glass Victus 2, offre una sensazione tattile di qualità senza rinunciare però alla robustezza e alla durabilità. La connettività include 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB-C 2.0 con modalità desktop Samsung DEX.

Il display interno è un AMOLED da 7,6″ con risoluzione QXGA+, luminosità fino a 1.750 nits e refresh rate da 1 a 120Hz. Quello esterno è invece da 6,2″ con risoluzione di 2316 x 904 pixel. Alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740, lo smartphone Galaxy Fold 5 offre 12GB di RAM e opzioni di memoria interna da 256GB/512GB/1TB UFS 4.0. La batteria da 4.400mAh supporta ricarica cablata a 25W, wireless a 15W e wireless inversa a 4.5W.

Il dispositivo monta un sistema operativo Android 13 e ONE UI 5.1.1 ottimizzato per multitasking, che supporta fino a 4 app contemporaneamente. Ecco perché il nuovo telefono di punta di Samsung è diventato in pochi giorni dalla sua uscita la migliore opzione sul mercato per chi desidera un dispositivo adatto al multitasking e alle attività professionali.

Ma non sono solo i professionisti a poter godere delle fantastiche funzionalità offerte da Galaxy Fold 5: lo smartphone è anche ideale per la vita di tutti i giorni, soprattutto per gli utenti che desiderano acquistare un modello ibrido tra un telefono e un tablet, con un ampio schermo adatto al gaming, alle videochiamate, all’editing e a tante altre attività.

Trattandosi di un dispositivo così avanzato e costoso, occorre ovviamente prendere tutte le precauzioni del caso per proteggerlo al meglio. Oltre a vetri temperati e pellicole protettive, oggi la migliore protezione contro urti e cadute è sicuramente rappresentata dalle cover. In questa breve guida ti mostreremo la nostra selezione delle migliori cover per Galaxy Fold 5.

La selezione delle migliori cover per Samsung Galaxy Fold 5

Samsung Slim S-pen

Il primo modello che andremo ad analizzare è il Samsung Slim S-pen, una delle migliori cover per Samsung Galaxy Fold. Come descritto nel video, la cover è solida, resistente e antiscivolo. Purtroppo questo modello non copre la S pen, che con il passare del tempo potrebbe finire per graffiarsi.

Spigen Cover Slim Armor Pro

La cover Spigen per Samsung Galaxy Fold 5 presenta una struttura ibrida realizzata con Policarbonato e Poliuretano termoplastico, caratterizzata dalla tecnologia Air Cushion per un design sottile ma resistente. La protezione dei bordi è implementata per preservare la cerniera in ogni situazione. Inoltre, la cover offre un supporto integrato per la S Pen (non inclusa), e il Policarbonato resistente ai graffi contribuisce a mantenere il telefono leggero e facilmente trasportabile. In questo caso, anche la S pen è protetta da urti e graffi.

Nillkin Black Mirror Pro

Infine segnaliamo due modelli del marchio Nillkin. Si tratta al momento delle migliori cover economiche per Galaxy Fold 5. Inoltre, nonostante il prezzo decisamente inferiore rispetto ai modelli descritti in precedenza, le protezioni Nillkin offrono all’interno della confezione diversi accessori molto utili. Per esempio, il primo modello offre una copertura per la cerniera, uno sportellino per coprire la fotocamera, mentre il secondo modello è caratterizzato dal classico frame proteggi camera. Entrambe le opzioni offrono un’ottimo scompartimento per la S pen, che oltre a rappresentare una comodità in più offre una protezione maggiore contro urti e graffi.