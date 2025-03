Le cinque app irrinunciabili di un giornalista tecnologico: ecco quali sono

Nel mondo delle applicazioni, la scelta è vastissima e variegata. Critici e appassionati di tecnologia provano continualmente nuove soluzioni, spesso abbandonandole in fretta. Tuttavia, ci sono alcune app che resistono nel tempo, rimanendo fedeli compagne quotidiane. Questo articolo esplora cinque app che, nonostante non siano le più amate o chiacchierate, sono diventate una presenza costante nel mio quotidiano, utilizzate da anni senza il desiderio di sostituirle.

Viber: il mio app per messaggi preferita

Viber è diventata la mia applicazione di messaggistica principale e risale ai miei primi passi nel mondo delle app. Ho creato diversi canali che mi permettono di rimanere in contatto con le persone a me care. Ho avuto modo di testare molte alternative tra cui Messenger, WhatsApp, Signal e Telegram, ma nessuna mi ha convinto a fare un completo switch.

La ragione principale? Tutti i miei contatti usano Viber. Anche se molti di loro possiedono profili su altre piattaforme, non sempre comunicano su queste, quindi passare a un altro servizio sarebbe complicato. Meno app utilizzo, meglio è, perché riesco a gestire tutto in modo più semplice.

In aggiunta, Viber ha una funzionalità che non mi ha mai deluso. Sono abituato all'interfaccia utente e alle sue varie opzioni, sebbene abbia notato un incremento dei messaggi pubblicitari. Nonostante questo, la questione è di gran lunga migliore rispetto ad altre app come WhatsApp, dove ho ricevuto inviti a gruppi di truffa legati a criptovalute durante il breve periodo in cui l'ho testato.

Weather & Radar: affidabilità della meteo

Nonostante non sia la più famosa o esteticamente accattivante, l'app Weather & Radar è diventata per me un punto di riferimento. Ne faccio uso da anni e non ho intenzione di cambiarla. La caratteristica del radar meteo funziona alla perfezione nella mia zona, e nessun'altra app, neanche quella preinstallata sui dispositivi Pixel, ha dimostrato di avere un radar meteo migliore.

Controllo frequentemente la situazione metereologica per sapere se sta piovendo o la distanza di un temporale. Trovo molto utile anche il servizio che avvisa riguardo a possibili grandinate, così posso proteggere la mia auto. Inoltre, Weather & Radar include previsioni dettagliate per i prossimi quattordici giorni, un indice UV, la qualità dell'aria e molto altro. Anche se utilizzo la versione gratuita, è disponibile un abbonamento privo di pubblicità.

YNAB: la gestione delle finanze a portata di mano

In quanto appassionato di finanza, ho scelto di utilizzare You Need A Budget per gestire le mie risorse economiche. È una piattaforma di cui parlo spesso, poiché utilizzo regolarmente da oltre dieci anni e mi ha veramente cambiato la vita. Grazie a YNAB, riesco a pianificare spese importanti e a risparmiare in modo efficace, e anche se la curva di apprendimento è ripida, credo che ne valga la pena.

La ragione per cui non lo abbandonerei è la quantità di tempo che ho investito per comprendere appieno le sue funzionalità e adattarle ai miei fabbisogni. Semplicemente, sarebbe uno spreco buttare via tutto quel tempo per passare a un'altra soluzione. A meno che non trovi qualcosa di meritevole, sono deciso a continuare con YNAB.

Bitwarden: il gestore di password che non tradisce

Immaginare la mia vita digitale senza Bitwarden è impossibile. Questo gestore di password si occupa di memorizzare l'enorme quantità di dati di accesso che accumulo nel corso degli anni. Attualmente, utilizzo la versione gratuita dell'app e sono soddisfatto del suo funzionamento.

È da molto tempo che lo utilizzo e, sebbene ci siano piani a pagamento, non ho mai sentito la necessità di passare a una delle opzioni a pagamento. Bitwarden ha dimostrato di essere affidabile e non ho mai riscontrato problemi. A differenza di molti altri gestori di password, la maggior parte dei quali ha limitazioni nelle versioni gratuite, questa app si rivela straordinaria nel suo insieme, quindi continuerò a farne uso.

Docusign: firma elettronica sotto osservazione

Docusign è l'unica applicazione di questa lista che non uso con entusiasmo. L'ho utilizzata per quasi dieci anni, ma la mia esperienza è stata messa a dura prova da vari problemi tecnici. A volte l'app si è bloccata, impedendomi di firmare documenti. Nonostante ciò, lo utilizzo sporadicamente per firmare una manciata di documenti come piccolo imprenditore, e non ho ancora trovato un'alternativa soddisfacente.

L'interfaccia è intuitiva: basta firmare un documento e inviarlo per email. Sebbene il piano gratuito abbia le sue limitazioni, riesco a gestirmi, anche se i piani a pagamento sembrano costosi in relazione a ciò che offre l'app, almeno secondo il mio punto di vista.

Ed ora, è il tuo turno: quali sono le app che utilizzi da più tempo? Raccontaci la tua esperienza!