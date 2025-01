Le avventure di Dino Crisis tornano su PC: l'ineguagliabile revival dei classici survival horror

Capcom ha ridato vita ai leggendari giochi di survival horror Dino Crisis e Dino Crisis 2, ora disponibili su PC al prezzo accessibile di appena 17€ tramite la piattaforma GOG. Questi due titoli, emblematici per la loro uscita su PlayStation, sono stati rilasciati senza protezioni DRM, mantenendo tutti i contenuti originali grazie al Programma di Preservazione di GOG, che mira a salvaguardare giochi storici e a garantirne l’accessibilità.

La storia della serie Dino Crisis e il suo revival

Il ritorno dei titoli Dino Crisis segna un momento significativo per i fan della serie, che era rimasta dormiente dal 2003, anno in cui venne lanciato Dino Crisis 3 su Xbox. Nonostante le pressioni da parte della comunità per un nuovo episodio o per un remaster in alta definizione, Capcom era sembrata concentrarsi su altre proprietà, in particolare con l’annuncio di Exoprimal nel 2022, un gioco d’azione multiplayer che aveva distolto l’attenzione dai dinosauri del famoso franchise.

Negli ultimi anni, le versioni PC dei primi due giochi erano diventate rare e difficili da far funzionare sui computer moderni. Con il supporto di GOG, finalmente i giocatori possono riappropriarsi di questi classici. GOG ha espresso entusiasmo per il lavoro svolto, citando la famosa frase di Regina: “Siete estinti!”, ora non più applicabile all’attuale stato del gioco.

Le migliorie tecniche delle versioni GOG

Le versioni di Dino Crisis e Dino Crisis 2 pubblicate su GOG non solo riportano il gioco all’attenzione degli appassionati, ma presentano anche una serie di aggiornamenti tecnici che migliorano notevolmente l'esperienza di gioco. Tra le caratteristiche principali introdotte ci sono:

Compatibilità totale con Windows 10 e 11 : Questo garantisce che i giocatori non incontreranno problemi di funzionamento sui sistemi operativi più recenti, una delle principali difficoltà delle versioni passate.

Integrazione di tutte le localizzazioni originali : Gli utenti possono godere dell’intera esperienza di gioco, con tutte le lingue supportate.

Miglioramenti al renderer DirectX : Questo comporta prestazioni grafiche superiori, contribuendo a un’esperienza visiva più accattivante.

Nuove opzioni grafiche : Funzionalità come la modalità finestra, V-sync e correzione del gamma sono state implementate, permettendo agli utenti di personalizzare il loro gameplay.

Aumento della risoluzione fino a circa 4K : Con una profondità di colore a 32 bit, i titoli vantano un’estetica migliorata che rende omaggio ai loro predecessori ma si allinea agli standard moderni.

Miglioramenti a geometria, trasparenze, animazioni e audio : Ogni aspetto del gioco è stato affinato, portando una maggiore immersione.

Supporto per controller moderni: Questo amplia le opzioni per i giocatori, permettendo una gamma più vasta di modalità di gioco.

In aggiunta a queste migliorie, sono stati risolti inconvenienti che affliggevano le edizioni iniziali, come problemi di salvataggio e instabilità nella riproduzione video.

L'incerto futuro della serie Dino Crisis

Nonostante il recente rilascio, il futuro della serie Dino Crisis rimane nebuloso. Lo scorso anno, il creatore Shinji Mikami ha affermato che la crescente popolarità di titoli come Monster Hunter ha limitato le possibilità di un reboot o di un remake di questo amato franchise. Questo lascia i fan in attesa, desiderosi di sapere se e quando Dino Crisis potrà tornare in una forma nuova.

Nel frattempo, GOG ha avviato l'iniziativa Dreamlist, uno strumento participativo che consente agli utenti di votare per i giochi che desiderano vedere resuscitati o aggiunti alla piattaforma. Questo sistema di feedback aiuta GOG a fornire informazioni preziose ai detentori dei diritti, facilitando così il potenziale ritorno di classici che meritano di essere riscoperti.