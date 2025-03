L’attesa per il Face ID sotto schermo dell’iPhone: novità e tempistiche

Le ultime indiscrezioni riguardo all’implementazione del Face ID sotto schermo sugli iPhone offrono uno sguardo interessante sulle evoluzioni future di Apple. Gli analisti del settore, tra cui pesi massimi come Ross Young e Mark Gurman, stanno tracciando una timeline che potrebbe portare a questa innovazione già dal 2026. Ecco i dettagli salienti.

Le previsioni di Ross Young sul Face ID sotto schermo

Nel mese di aprile del 2023, Ross Young, esperto di display, ha rivelato che i modelli di iPhone 17 Pro avrebbero dovuto dotarsi della tecnologia Face ID incorporata sotto il pannello. Tuttavia, nel maggio 2024, Young ha comunicato che l’introduzione di questa funzionalità potrebbe subire un ulteriore ritardo, spostandosi al 2026. Se queste informazioni si rivelassero accurate, i modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max potrebbero essere i pioniere di questa tecnologia innovativa.

Queste nuove versioni di iPhone non solo promettono di integrare il riconoscimento facciale sotto il display, ma potrebbero presentare un design diverso rispetto ai modelli precedenti. Si stima che l’area dedicata al Dynamic Island sarà ridotta, in quanto Apple avrebbe pianificato di spostare parte dei componenti all’interno dello schermo.

Le dichiarazioni di Mark Gurman e le evoluzioni del design

In un’analisi recente pubblicata nel suo bollettino “Power On“, Mark Gurman di Bloomberg ha avvalorato le affermazioni di Young, indicando che tra il 2026 e il 2027, i modelli Pro degli iPhone vedranno un prezzo a discesa per il Dynamic Island, reso possibile grazie al ridimensionamento di diversi elementi interni. Questa modifica appare come un passo significativo verso un design più raffinato e pulito, molto atteso dagli utenti.

I modelli iPhone 18 Pro con Face ID sotto il display dovrebbero mantenere comunque un microforo nella parte alta dello schermo per la fotocamera frontale, adottando una soluzione simile a quella di alcuni smartphone Android recenti, come il Google Pixel 9 e il Samsung Galaxy S25. Queste scelte progettuali potrebbero trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi.

Il futuro dell’iPhone e il sogno di un design senza interruzioni

Young ha affermato, in precedenti dichiarazioni, che non si tratta solo di integrare il Face ID sotto il display, ma che gli iPhone in futuro potrebbero includere anche la fotocamera frontale sotto schermo. Tale realizzazione segnerebbe un passo epocale verso un design completamente all-screen, un obiettivo a lungo sognato dal rinomato ex capo designer di Apple, Jony Ive. Se queste innovazioni venissero attuate, gli iPhone potrebbero finalmente presentarsi con un aspetto visivo senza interruzioni, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

Il cammino verso questo traguardo sembra promettente, con Apple che continua a lavorare sull’integrazione delle nuove tecnologie nei suoi prodotti, in linea con la sempre più crescente domanda di design innovativi tra i consumatori. È un periodo di grande attesa e curiosità per gli appassionati del marchio, che è pronto ad abbracciare nuove frontiere del design e della funzionalità. La strada potrebbe essere lunga, ma l’idea di un iPhone perfettamente integrato è ormai a un passo dalla realtà.