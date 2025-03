L’ascolto di qualità con i Fluance Ri71: gli altoparlanti del futuro per il tuo intrattenimento

I Fluance Ri71 rappresentano una delle opzioni più interessanti per chi cerca un'esperienza audio di qualità senza dover investire in un sistema complesso. Con un design elegante e un'ottima resa sonora, questi altoparlanti attivi si distinguono nel panorama delle attrezzature audio. Dotati di tecnologie innovative e di una connessione HDMI, si pongono come un’ottima alternativa per migliorare il suono della televisione e dell’ascolto musicale.

Caratteristiche tecniche dei Fluance Ri71

I Fluance Ri71 sono proposti a un prezzo di 399 dollari e offrono una connessione versatile attraverso Bluetooth, HDMI e RCA. Gli altoparlanti attivi pesano 6.4 kg, mentre la variante passiva ha un peso di 5 kg. I colori disponibili sono nero, bianco e noce, che conferiscono un tocco di eleganza e possono adattarsi a qualsiasi arredamento.

La risposta in frequenza varia da 46 Hz a 30 kHz, assicurando che ogni nota, dai bassi profondi agli acuti cristallini, venga riprodotta con precisione. Questi altoparlanti sono compatibili con diversi sistemi operativi, tra cui iOS, Android, macOS e Windows, rendendoli estremamente versatili per l'utilizzo con vari dispositivi.

Perché scegliere i Fluance Ri71 rispetto ad una soundbar?

Sebbene le soundbar siano una soluzione pratica per ottenere un suono surround senza occupare molto spazio, i Fluance Ri71 superano in qualità sonora molte opzioni economiche di soundbar, soprattutto nella fascia di prezzo di 400 dollari. Gli altoparlanti stereo offrono una scena sonora più ampia e coinvolgente rispetto alla maggior parte delle soundbar, restituendo musiche e film con una chiarezza e una profondità maggiore.

L'ottimizzazione per la musica è notevole, non solo per il suono cinematografico, e gli Ri71 rappresentano una scelta apprezzabile per chi cerca un impianto audio che possa fungere da colonna sonora per le proprie serate. Se lo spazio non è un problema, i Ri71 sono senza dubbio gli altoparlanti da preferire.

Design e costruzione che catturano l'attenzione

Il design dei Fluance Ri71 è attraente, con una costruzione robusta che aumenta la loro percezione di qualità. Realizzati con un cabinet in MDF pesante e privo di griglie protettive, si consiglia di posizionarli in luoghi sicuri, considerando la possibilità che piccoli oggetti possano danneggiare i driver esposti.

Le varie fasce di colore, tra cui il noce e il bianco fibra di vetro, offrono opzioni estetiche interessanti. Il fatto che non abbiano angoli smussati, ma piuttosto bordi angolari, conferisce un aspetto più audace e distintivo, richiedendo però attenzione nei possibili urti.

Ogni altoparlante presenta piedini in gomma pre-attaccati per garantire una stabilità ottimale e prevenire danni ai pavimenti. Per ottenere il massimo delle prestazioni sonore, è consigliato utilizzare supporti che riducano le vibrazioni al momento della configurazione.

Controlli e connettività: tutto a portata di mano

Per chi desidera un controllo semplice e accessibile, i Fluance Ri71 non deludono. Sono dotati di un telecomando compatto che consente di gestire volume, selezione della sorgente, e regolazioni di bassi e alti. Inoltre, l'interfaccia HDMI ARC semplifica il controllo del volume utilizzando il telecomando della tv, eliminando la necessità di manovre complicate.

Per chi preferisce una gestione diretta, sono presenti anche pulsanti sullo stesso altoparlante. Tuttavia, si fa notare l'assenza di un’app dedicata, che sarebbe stata utile per gestire ulteriori funzioni tramite smartphone.

La qualità sonora dei Fluance Ri71: un'esperienza immersiva

La configurazione stereo del Fluance Ri71 porta con sé vantaggi significativi rispetto ai modelli di soundbar. La possibilità di separare fisicamente i canali produce una scena sonora più ampia e una migliore separazione stereo. La qualità dei driver, tra cui l’utilizzo di vetroresina per i woofer e un tweeter AMT per le alte frequenze, garantisce un suono ricco e bilanciato.

I porti per i bassi frontali offrono ulteriore flessibilità nel posizionamento degli altoparlanti, garantendo una qualità sonora ancora migliore. Tuttavia, è importante notare che a volumi elevati i bassi possono sovrastare alcune frequenze medie inferiori, con un lievissimo rimbombo che vale la pena considerare per chi ama ascoltare a livelli molto alti.

In definitiva, ascoltando brani come quello degli Spiritbox "Fara Morgana", i Fluance Ri71 riescono a trasmettere con chiarezza e potenza ogni dettaglio sonoro, rendendo l'esperienza musicale totale e soddisfacente.

Con una qualità di ascolto così alta e una costruzione robusta, i Fluance Ri71 si pongono come una delle migliori proposte audio per chi cerca di elevare la propria esperienza di home entertainment.