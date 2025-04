L’annuncio del remaster di Elder Scrolls IV: Oblivion è atteso a breve

Le ultime indiscrezioni sul mondo dei videogiochi suggeriscono che l’annuncio di un remaster per Elder Scrolls IV: Oblivion sia molto vicino. Nelle ultime ore, immagini del gioco sono comparse nei file del sito web della casa di sviluppo Virtuous, per poi essere rapidamente rimosse. Alcuni di questi contenuti, tuttavia, sono ancora visibili sulla piattaforma di hosting imgur e mostrano un confronto tra la versione originale del 2006 e il remaster atteso. Tra le immagini ritrovate, figurano scene ambientate in mondi rinnovati e un’illustrazione aggiornata del celebre logo infuocato rappresentativo del gioco.

Rumors e documenti trapelati

Le voci riguardanti la possibile revisione di Oblivion sono emerse nel 2023, grazie a documenti che si riferivano al caso della Federal Trade Commission contro Microsoft. Questi documenti facevano parte di una presentazione dello stesso colosso tecnologico riguardo all’acquisizione di Zeni-Max Studios, avvenuta nel 2021 per 7,5 miliardi di dollari. Quella presentazione ha incluso menzioni di altri titoli, tra cui il remaster di Fallout 3, un nuovo capitolo della serie Dishonored e un progetto noto come Doom Year Zero, che ricorda molto Doom: The Dark Ages in arrivo a maggio.

I piani di Microsoft per il remaster

Secondo quanto riportato da Tom Warren di The Verge, Microsoft aveva programmato il lancio del remaster di Oblivion per la fine della primavera o l’inizio dell’estate. Anche l’insider e giornalista Jeff Grubb ha confermato che Microsoft intendeva pubblicare il gioco in modo non annunciato nei prossimi giorni. La fuga di queste immagini potrebbe influenzare i piani di rilascio di Microsoft, ma è chiaro che, almeno per ora, il remaster di Oblivion è reale e si avvicina il suo arrivo sul mercato.

Il destino di Elder Scrolls VI

Parlando del futuro del franchise, Elder Scrolls VI era stato annunciato quasi sette anni fa, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti significativi. La situazione lascia spazio a domande e curiosità da parte dei fan, che sperano in notizie fresche su questo atteso titolo. Mentre l’attenzione si concentra sull’imminente remaster, i dettagli su Elder Scrolls VI rimangono avvolti nel mistero, alimentando l’aspettativa dei giocatori in attesa di ulteriori sviluppi.