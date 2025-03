Lancio ufficiale del Realme P3 in India: tutte le caratteristiche del nuovo smartphone

Il debutto del Realme P3, avvenuto oggi in India, offre ai consumatori un dispositivo di medio livello con specifiche di rilievo. Questo smartphone è equipaggiato con il chipset Snapdragon 6 Gen 4 e presenta una batteria di notevole capacità, promettendo prestazioni elevate anche durante le sessioni di gioco. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e le novità che caratterizzano questo modello.

Design e display del Realme P3

Il Realme P3 si presenta con un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e un refresh rate che arriva fino a 120 Hz, garantendo così un’ottima fluidità nei contenuti visivi. Il dispositivo è progettato per raggiungere una luminosità massima di 2.000 nits, con un tasso di campionamento del tocco fino a 1.500 Hz. Questo livello di prestazioni è perfetto per i gamer, specialmente per chi gioca a Battlegrounds Mobile India, che supporta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Realme ripropone per il mercato indiano lo stesso design del Realme Neo7x, compreso il colorazione Space Silver dalla finitura Mecha.

Soluzioni di raffreddamento e performance

Con un utilizzo crescente dei giochi in mobilità, la gestione delle temperature diventa cruciale. Per garantire prestazioni ottimali, Realme ha integrato una camera di vapore di 6.050 mm², capace di ridurre la temperatura della CPU di ben 20 gradi Celsius. Questo sistema di raffreddamento è particolarmente vantaggioso durante le sessioni di gaming intensive, dove il surriscaldamento è un problema comune.

Fotocamera e capacità della batteria

Il Realme P3 è dotato di una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 e flash LED, a cui si aggiunge una seconda camera da 2 MP per le foto in modalità ritratto. Per i selfie, è disponibile una fotocamera frontale con sensore da 16 MP, capace di catturare dettagli nitidi e colori vivaci.

La batteria è uno dei punti forti di questo modello, con una capacità di 6.000 mAh, il che è notevole considerando che lo spessore del dispositivo è inferiore agli 8 mm. Pochi smartphone di Realme offrono simili prestazioni in un profilo così snello. Inoltre, il telefono supporta una ricarica cablata da 45W, permettendo tempi di ricarica rapidi.

Sistema operativo e altre funzionalità

Il Realme P3 viene lanciato con Android 15 e Realme UI 6.0, offrendo un’interfaccia utente moderna e personalizzabile. Tra le altre caratteristiche spiccano un sensore di impronte digitali sotto il display, NFC per pagamenti e connessioni rapide, e un sistema audio stereo che arricchisce l’esperienza d’ascolto.

In tema di resistenza, il dispositivo è certificato IP69, il che garantisce la sua protezione contro l’immersione in acqua fino a 2,5 metri per un massimo di 30 minuti, un vantaggio per gli utenti più attivi.

Disponibilità e prezzo del Realme P3

Il Realme P3 sarà disponibile in tre colorazioni: Space Silver, Nebula Pink e Comet Grey, un colore marrone elegante. I prezzi variano in base alla memoria: 16.999 INR per 6/128 GB, 17.999 INR per 8/128 GB e 19.999 INR per 8/256 GB.

Le vendite sono previste a partire dalla data del lancio ufficiale, prevista per il 19 marzo, con opzioni di acquisto anticipate sabato alle 18:00 ora locale. Durante questa fase, Realme offrirà vantaggi per gli acquisti con carta di credito sul proprio store e su Flipkart.