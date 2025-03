La truffa della videochiamata su WhatsApp: come riconoscerla e difendersi

Il servizio di messaggistica WhatsApp è diventato nel tempo un terreno fertile per truffe e inganni. Tra le nuove minacce che gli utenti devono fronteggiare c'è la truffa della videochiamata, un metodo ingannevole che sfrutta la comunicazione visiva per abbattere le difese delle vittime. Recentemente, molte persone hanno denunciato di essere state contattate da presunti operatori bancari tramite videochiamate, il che ha sollevato un allarme crescente.

Come avviene la truffa della videochiamata

Nella truffa della videochiamata, il truffatore si presenta come un operatore di una banca. In genere, la vittima riceve una chiamata video su WhatsApp, il più delle volte con un messaggio che sembra urgente e di vitale importanza. Il finto agente dichiara che ci sarebbero problemi sulla sicurezza del conto corrente e, attraverso un’apparente interazione visiva, cerca di instillare fiducia nel malcapitato.

Il pericolo qui è che l’apparenza inganna: il truffatore potrebbe mostrare il proprio volto, ma questo non è sinonimo di autenticità. Con l'avvento delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale, è diventato facile per i malviventi utilizzare video preregistrati o tecniche di deepfake per mettere in scena un'illusione convincente. Queste immagini create artificialmente possono ingannare anche gli occhi più attenti.

La vera insidia si annida nel momento in cui il truffatore richiede alla vittima di condividere lo schermo. Questa richiesta, unita alla forte pressione emotiva, è il momento culminante della truffa: il malfattore chiede informazioni sensibili e riservate, promettendo di risolvere un problema che in realtà non esiste. È in questo frangente che il truffatore si impossessa di dati fondamentali, tra cui credenziali bancarie, codici di accesso e informazioni personali.

I dati a rischio durante la videochiamata

Il terribile potere di questa truffa risiede nella capacità dei truffatori di ottenere dati cruciali da una vittima fiduciosa. Grazie alla videochiamata, possono cercare di ottenere:

Credenziali bancarie e codici di accesso , elementi fondamentali per l'accesso ai conti correnti.

e , elementi fondamentali per l'accesso ai conti correnti. Dati personali e informazioni riservate, che possono essere utilizzate in seguito per furti d’identità o altre frodi.

e informazioni riservate, che possono essere utilizzate in seguito per o altre frodi. Immagini e video privati , che potrebbero essere sfruttati per ricatti o altri tipi di danni.

e , che potrebbero essere sfruttati per o altri tipi di danni. Codici OTP , essenziali per autorizzare operazioni finanziarie come bonifici o prelievi, dando un accesso non autorizzato a conti bancari.

Queste informazioni, una volta in possesso dei malviventi, possono essere adoperate per ulteriori truffe o per accedere in modo non autorizzato a conti di credito.

Strategie di difesa contro la truffa

Per contrastare questo genere di truffe, è fondamentale seguire alcune raccomandazioni pratiche. In particolare, si suggerisce di adottare un approccio rigoroso per garantire la propria sicurezza:

Verificare l’identità: Non fidarsi mai di un operatore, anche se si presenta con un volto conosciuto. Contattare direttamente la propria banca tramite canali ufficiali per confermare eventuali richieste o problemi. Non condividere informazioni personali: Mai fornire dati sensibili via videochiamata, messaggio o qualsiasi piattaforma, a meno che non si sia certi della legittimità della richiesta. Disattivare funzionalità di condivisione dello schermo: Educare se stessi e i propri cari sull'importanza di non condividere lo schermo con estranei, indipendentemente dalle circostanze. Educazione continua: Rimanere informati riguardo a nuove truffe e metodi di inganno. La consapevolezza è il miglior modo per proteggersi. Segnalare le truffe: Segnalare comportamenti sospetti alle autorità competenti, aiutando così a combattere queste frodi e proteggere altri utenti.

Adottando queste misure, gli utenti di WhatsApp possono ridurre significativamente il rischio di cadere preda di truffatori e proteggere le proprie informazioni personali e finanziarie.