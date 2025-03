La transizione da WHOIS a RDAP: un cambiamento cruciale per i registri di dominio

Dal 28 gennaio 2025, un nuovo capitolo nell’ambito della registrazione dei nomi di dominio avrà inizio con l’implementazione del RDAP . Questo passo evolutivo segna la fine dell’era del tradizionale WHOIS e risponde all’esigenza di una gestione delle informazioni più sicura e trasparente. ICANN , l’organizzazione che gestisce la registrazione dei nomi di dominio a livello mondiale, ha reso nota questa importante novità, sottolineando il proprio impegno per garantire un Internet stabile e sicuro.

RDAP: il nuovo protocollo di accesso ai dati

Il WHOIS ha dominato la scena per anni come principale sistema per l’ottenimento di informazioni sui domini. Tuttavia, ha mostrato diversi limiti, specialmente riguardo alla sicurezza e alla privacy degli utenti. In risposta a queste carenze, il RDAP è stato sviluppato dall’Internet Engineering Task Force per soddisfare le esigenze moderne di accesso e gestione dei dati. Questo protocollo è progettato non solo per garantire la sicurezza nella trasmissione delle informazioni, ma anche per supportare dati in vari formati e lingue, favorendo così una maggiore inclusività.

Una delle innovazioni più significative del RDAP è l’introduzione dell’”accesso differenziato” alle informazioni. Questo consente a enti come le forze dell’ordine e gli specialisti della protezione della proprietà intellettuale di accedere a dati sensibili che non sono resi pubblici. Nonostante la piena attuazione del protocollo sia prevista per la fine di gennaio 2025, i registrar accreditati da ICANN hanno cominciato ad adottare RDAP a partire dal 2019, rendendo disponibile l’accesso a queste informazioni più in anticipo rispetto alla scadenza ufficiale.

Sicurezza e trasparenza: i vantaggi del nuovo sistema

Uno dei punti di forza di RDAP rispetto al suo predecessore è senza dubbio la sicurezza. Infatti, mentre WHOIS trasmette dati in chiaro, RDAP adotta misure di autenticazione e crittografia per proteggere le informazioni. Questa differenza rappresenta un miglioramento significativo nella protezione contro attacchi di spoofing o phishing, riducendo il rischio di compromissione dei dati dei registranti. La crittografia delle informazioni permette così uno scambio di dati più riservato e sicuro.

Oltre alla sicurezza, il protocollo RDAP offre anche una maggiore trasparenza e accessibilità. Con l’adozione del servizio di ricerca RDAP promossa da ICANN, gli utenti possono facilmente ottenere i dati pubblici di registrazione dei domini. È possibile accedere a queste informazioni attraverso diversi strumenti, incluso l’uso di client open source disponibili su piattaforme come GitHub. Questi miglioramenti facilitano categorizzazioni e ricerche più attente delle informazioni, rendendo il sistema più user-friendly.

L’accesso ai dati con RDAP: modalità e procedure

Per ottenere i dati dei nomi di dominio attraverso RDAP, gli utenti possono utilizzare il servizio di ricerca messo a disposizione da ICANN per le informazioni pubbliche. Nel caso di accesso a dati non pubblici, occorre avvalersi del Registration Data Request Service . Questo servizio è stato costituito appositamente per gestire le richieste di accesso da parte di coloro che possono dimostrare un interesse legittimo, come le autorità legali o i professionisti della cybersecurity.

Il processo di accesso ai dati tramite RDRS è attentamente strutturato e soggetto a verifiche, in modo da limitare potenziali abusi. Solo gli utenti che possono dimostrare motivi validi per la richiesta ricevono l’autorizzazione per accedere a dati sensibili. Questa metodologia non solo protegge la privacy degli individui, ma assicura anche che i dati vengano consultati in modo responsabile e legittimo. Con l’entrata in vigore di RDAP, ci si aspetta un rilevante cambiamento nelle pratiche di accesso e gestione delle informazioni sui nomi di dominio, creando un ambiente online più sicuro e controllato.