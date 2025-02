La sfida nella gamma dei monitor 5K: BenQ PD2730S mette in discussione Apple

Nel panorama dei monitor 5K, Apple si trova di fronte a una nuova competizione. Infatti, con l'arrivo del PD2730S di BenQ, un prodotto della serie Designer, il mercato dei display da 27 pollici ha visto emergere un contendente dal prezzo accessibile di 1.199 dollari. Rispetto all'Apple Studio Display, che costa oltre 1.600 dollari, questo monitor offre prestazioni notevoli e una serie di caratteristiche interessanti, rendendo interessante il confronto tra i due.

Specifiche principali del monitor

Il BenQ PD2730S presenta un pannello IPS di 27 pollici con una risoluzione di 5120 x 2880, assicurando l'ottima qualità di immagine associata alla tecnologia 5K. Con una luminosità di picco di 400 nits e un rapporto di contrasto di 2000:1 , questo monitor promette colori vivaci e dettagli nitidi. In termini di copertura del gamut colore, il PD2730S raggiunge il 98% dello spazio colore P3 e il 100% dello sRGB, rendendolo adatto per lavori creativi. La risposta luminosa è di 5ms e il refresh rate è di 60Hz, che lo rende adeguato per la maggior parte delle applicazioni, sebbene i giocatori potrebbero trovare limitante questa frequenza. La compatibilità HDR è garantita da VESA DisplayHDR 400, fornendo un ulteriore vantaggio per chi cerca esperienze visive di qualità superiore.

Design e qualità costruttiva

Passando al design, il PD2730S non riesce a eguagliare l'eleganza minimalista dell'alluminio di Apple, ma il marchio BenQ ha comunque mantenuto un'estetica gradevole, simile a quanto si era visto con il modello MA270U. La cornice nera è snella, mentre il retro del monitor presenta un guscio in plastica bianca. Il supporto in metallo spazzolato ha un diametro di circa 2,5 pollici, conferendo stabilità e robustezza. Montare il monitor è un'operazione semplice e non richiede strumenti; si inserisce il collo del supporto e si fissa alla base. Una volta montato, il monitor risulta solido e il supporto offre un'ottima gamma di regolazioni: altezza fino a 150 mm, inclinazione da -5° a 20° e rotazione fluida di 60°. Queste opzioni di movimento sono standard e non richiedono costi aggiuntivi.

Connettività e funzionalità

Parlando di connettività, il BenQ PD2730S si distingue per la varietà di porte disponibili. La porta Thunderbolt 4 eroga 90W di potenza, sufficiente per caricare un MacBook Pro da 14 pollici. Inoltre, sono presenti anche HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e un'altra porta Thunderbolt 4 per il collegamento in catena dei display. Le porte sono progettate per affacciarsi lateralmente, un piccolo dettaglio che facilita l'uso quotidiano. A questo si aggiunge una selezione di porte USB, incluse due USB-C e tre USB-A, rendendo questo monitor un hub versatile per qualsiasi configurazione lavorativa. Anche se alcune porte possono risultare un po' disordinate se utilizzate tutte, BenQ fornisce un gancio per una gestione migliore dei cavi, rispetto a concorrenti come l'ASUS ProArt 5K.

Prestazioni del display

Analizzando le performance visive, il pannello IPS del PD2730S offre una chiarezza eccezionale. Testo e immagini sono incredibilmente dettagliati, il che è fondamentale per chi lavora nel campo creativo. Con una densità di 218 pixel per pollice, la qualità dell'immagine è paragonabile a quella dell'Apple Studio Display. Anche i colori, già calibrati in fabbrica, risultano accurati e coprono un'ampia gamma di colori, essenziale per lavori di grafica e design. Il rivestimento Nano Matte gestisce bene i riflessi e garantisce chiarezza, mentre la luminosità, pur non raggiungendo i 600 nits dello Studio Display, si dimostra adeguata per ambienti di lavoro normali. È essenziale notare che il monitor ha una frequenza di aggiornamento "solo" di 60Hz, ma ciò non ha compromesso l'esperienza durante i giochi o i compiti quotidiani.

Integrazione software

Infine, il software Display Pilot 2 di BenQ rappresenta un importante valore aggiunto. Permette di gestire luminosità e volume tramite la tastiera del Mac e offre accesso diretto a profili colore e impostazioni del monitor. La funzionalità ICCsync è utile per garantire una corrispondenza dei colori tra il MacBook e il monitor. Nonostante tutto, le impostazioni possono essere gestite anche tramite il menu OSD grazie ai controlli fisici posizionati sulla parte inferiore del monitor.

Il BenQ PD2730S si posiziona come una proposta valida nel mercato dei monitor 5K, perfetta per i professionisti creativi che cercano un display di alta qualità senza spendere una fortuna, ottenendo molte funzionalità a una cifra più accessibile rispetto ai prodotti concorrenti.