La sfida dei widget: Android contro iOS, perché i primi perdono colpi nel design

Nel mondo degli smartphone, la personalizzazione gioca un ruolo fondamentale. Tra le molteplici funzioni offerte, i widget hanno da sempre rappresentato un tratto distintivo del sistema operativo Android. Tuttavia, dal lancio del primo T-Mobile G1 nel 2008 a oggi, la situazione è notevolmente cambiata. Con l’introduzione dei widget in iOS 14 nel 2020, Apple ha rapidamente dimostrato come una gestione coerente ed esteticamente gradevole di queste funzionalità possa conquistare gli utenti. Ma cosa sta succedendo con i widget di Google su Android?

La mancanza di coerenza nei widget di Android

Osservando i widget delle applicazioni Google su iOS, emerge immediatamente un aspetto: la loro coerenza design. Le forme e la tipografia dei widget seguono regole specifiche e risultano armoniosamente affiancate. Al contrario, se si prova a replicare questa esperienza su Android, i problemi di design diventano lampanti. Prendiamo ad esempio il widget di YouTube Music: l’unico widget disponibile per una griglia 2x2 è un giradischi, che difficilmente può essere considerato attraente.

Il widget del calendario, poi, presenta un’errata distribuzione degli spazi, con un pulsante di aggiunta sovradimensionato che si staglia isolato nell'angolo in alto a sinistra. Per non parlare del widget di Google Drive, dove la forma risulta discontinua e casuale, quasi un errore di progettazione piuttosto che una scelta pensata. Al contrario, gli stessi widget su iOS sono progettati per adattarsi in modo gradevole e funzionale all’interfaccia.

Le funzionalità superiori dei widget su iOS

Non si tratta solo di un problema estetico; le funzionalità offerte dai widget Google su iOS sono decisamente più utili rispetto ai loro omologhi su Android. Su iOS, per esempio, molti widget possono essere configurati dagli utenti, come nel caso del widget di Google Drive che consente di mostrare file suggeriti. Questa possibilità di personalizzazione è assente nella versione Android, dove non si può modificare la visualizzazione dei file.

Inoltre, gli utenti iOS possono utilizzare un widget di Google Maps che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale per percorsi frequentemente utilizzati. Questa funzionalità è completamente mancante su Android, evidenziando ulteriormente l’arretratezza della versione di Google.

Quale direzione dovrebbero prendere i widget di Android?

È chiaro che per migliorare la situazione, i widget di Android dovrebbero adottare un approccio più personalizzabile e coerente. Non si tratta necessariamente di imitare iOS, ma piuttosto di trarre spunto da modelli di design più raffinati, come quelli proposti da Samsung nella sua interfaccia One UI 7. Qui, gli utenti possono scegliere tra diverse forme e opzioni di personalizzazione, creando widget che non solo funzionano bene, ma si prestano anche a essere esteticamente gradevoli.

Samsung ha dimostrato di prendere sul serio la questione, introducendo una varietà di opzioni per i widget e creando una proposta che combina funzionalità e appeal visivo, con la possibilità di gestire la trasparenza e i colori di fondo.

Widget Stacks: un avanzamento da considerare

Una delle funzionalità più innovative di Samsung è rappresentata dai Widget Stacks, un’idea che si ispira a una funzione simile presente in iOS. Questa caratteristica permette di scorrere attraverso diversi widget all'interno di uno stesso spazio, una comodità che molti utenti hanno trovato indispensabile nel loro utilizzo quotidiano. È un esempio di come le idee migliori possano essere adattate e migliorate, anche ciò che inizialmente nasce su altri sistemi operativi.

Purtroppo, è difficile non notare come Google spesso stia indietro nel rispondere alle esigenze degli utenti, perdendo in questo modo il vantaggio competitivo. Nel momento in cui molte funzioni sono state disattivate o rimosse, come la possibilità di cambiare la forma delle icone, il gap tra Android e iOS si allarga ulteriormente.

Questi aspetti evidenziano come Google debba riconsiderare il proprio approccio ai widget, per recuperare terreno nei confronti della controparte Apple. Ogni settimana, decine di nuove funzionalità AI vengono annunciate, ma il focus dovrebbe estendersi anche sulle parti fondamentali del sistema operativo, come il design dei widget.

La strada da percorrere è chiara: più coerenza e funzionalità sono essenziali per riportare i widget Android a livelli competitivi e attraenti. In un mercato in continua evoluzione, rimanere fermi o tornare indietro non è un’opzione.