La scoperta sorprendente dell’app Galleria di Google: un’alternativa a Google Foto

La Galleria di Google, conosciuta in precedenza come Galleria Go, è un’app destinata alla visualizzazione offline delle foto, ma sorprendentemente molti utenti, compresi i possessori di Pixel, non sono a conoscenza della sua esistenza, nonostante abbia superato il miliardo di download e sia presente nel mercato da oltre sei anni. Recentemente, un thread su Reddit ha messo in luce questo fenomeno, rivelando quanto sia poco nota tra gli utenti, i quali la elogiano come un’alternativa semplice a Google Foto. Di seguito esploreremo i motivi di questa scarsa notorietà e le caratteristiche dell’applicazione.

La Galleria di Google: un’app sotto i riflettori

Sebbene Google Foto sia noto per la sua ricchezza di funzionalità e strumenti di editing, la Galleria di Google si presenta come un’alternativa più leggera per la gestione delle immagini offline. Gli utenti possono apprezzare un’esperienza di visualizzazione senza complicazioni, tuttavia, la mancanza di promozione e aggiornamenti ha fatto sì che l’app restasse nell’ombra. Lanciata nel 2019 come Galleria Go, inizialmente si rivolgeva a dispositivi con risorse limitate e a mercati con connettività scarsa. Nonostante gli anni passati, non sono state implementate significative espansioni nelle funzionalità.

Reddit: la sorpresa degli utenti

Un thread su Reddit, notato per primo da DroidLife e attualmente in evidenza nel subreddit dedicato a Pixel, ha evidenziato l’ignoto dell’app. Gli utenti, molti dei quali sono possessori di dispositivi Pixel, hanno mostrato sorpresa nel scoprire l’app e fornirono un feedback positivo in merito alla sua facilità d’uso. “Ma perché non sapevo di questo?” chiese un utente, incentivato dalla ricerca di un’alternativa a Google Foto. Altri hanno espresso gratitudine per aver scoperto l’app e hanno condiviso le loro delusioni verso app di terzi che si sono rivelate poco affidabili.

Una funzionalità limitata ma utile

La Galleria di Google, benché non abbia ricevuto aggiornamenti significativi negli ultimi anni, ha avuto un miglioramento nel gennaio scorso, con un focus su bug fix e piccole migliorie. L’applicazione offre una semplice organizzazione delle foto, tramite tecnologie AI, ma rimane un’app di base per la visualizzazione delle immagini memorizzate localmente. Gli utenti che rimangono legati a Google Foto possono comunque accedere facilmente ai media locali, utilizzando la scheda “Collezioni” per differenziare tra ciò che è disponibile sul dispositivo e ciò che è archiviato nel cloud.

La Galleria di Google potrebbe non sostituire Google Foto, ma rappresenta una soluzione efficace per coloro che desiderano un’app leggera e semplice per visualizzare le proprie foto senza complicazioni associate al cloud. Questo nuovo interesse potrebbe far sì che Google prenda in considerazione un maggiore impulso promozionale per l’app, migliorando la consapevolezza degli utenti.