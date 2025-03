La rivoluzione dell'intelligenza artificiale: come cambiano i lavori entry-level

L'intelligenza artificiale sta trasformando il panorama lavorativo, in particolare per i ruoli entry-level. A SXSW ad Austin, Texas, Nickle LaMoreaux, Chief Human Resources Officer di IBM, ha condiviso riflessioni su come le aziende devono adattarsi a questa nuova realtà. LaMoreaux ha sottolineato che non è necessario eliminare queste posizioni, ma piuttosto riconsiderare le competenze richieste.

L’impatto dell'intelligenza artificiale sugli impieghi

Il tema dell'intelligenza artificiale è centrale all'evento SXSW, dove professionisti discutono di come questa tecnologia possa impattare settori come la creatività e l'etica. Con l'avanzare di questi strumenti, ci si aspetta che l'IA modifichi non solo l'ambiente di lavoro, ma anche le modalità di assunzione. Aziende come IBM si trovano a dover ricercare qualità nei candidati che non possono essere replicate da una macchina. LaMoreaux ha dichiarato che occorre adottare nuovi metodi per selezionare i talenti, ponendo l'accento sull'importanza delle competenze umane.

L’IA come strumento di assunzione

Sebbene molte aziende stiano già utilizzando l'intelligenza artificiale per filtrare i curriculum, IBM ha scelto un altro approccio. LaMoreaux ha spiegato che la decisione di usare l'IA per la selezione dei candidati dipende dalla cultura aziendale e dagli obiettivi prefissati. Sebbene l'obiettivo sia ridurre pregiudizi nelle assunzioni, gli algoritmi possono a volte amplificarli. LaMoreaux ha ribadito l'impegno di IBM a considerare le competenze tecniche dei candidati, piuttosto che il loro background formativo, per garantire che nessuno venga escluso ingiustamente.

L'evoluzione delle competenze richieste

La prossima generazione di lavoratori dovrà affrontare cambiamenti significativi nelle competenze ricercate. Secondo LaMoreaux, ci si aspetta che le aziende cercano competenze sempre più specializzate. Le nuove pratiche selettive si concentreranno su aspetti unici dell'intelligenza umana. Non aspettatevi di presentare domanda di lavoro insieme a una vostra controparte digitale: gli agenti IA, sviluppati dalle aziende, saranno dedicati a compiti specifici e non potranno essere trasferiti da un impiego all’altro.

Le competenze umane come priorità

Con l'emergere di nuove professioni come quella di "AI prompt engineer", LaMoreaux ha sottolineato che con l'evoluzione degli strumenti, quell'abilità sta diventando sempre meno necessaria. Ciò che serve veramente è una profonda competenza di settore. Gli individui che possono interpretare e analizzare i risultati forniti dall'IA diventeranno sempre più preziosi. Le decisioni strategiche e la comunicazione chiara guadagneranno in rilevanza, poiché saranno le principali qualità ricercate dai datori di lavoro.

La rinascita del lavoro entry-level

Nonostante l'intelligenza artificiale possa gestire parte del lavoro più semplice, il bisogno di lavoratori che prendano decisioni complesse rimarrà. LaMoreaux ha paragonato il ruolo dell'IA a quello di strumenti come l'email o i telefoni cellulari: non sostituiranno i lavoratori, ma renderanno il loro lavoro più produttivo. Si impone quindi una riflessione su come ridefinire i ruoli entry-level, in modo da concentrarsi sulla crescita delle competenze, in particolare nella risoluzione di problemi complessi e nella presa di decisioni strategiche.

LaMoreaux ha concluso che il futuro del lavoro richiede un ripensamento radicale delle posizioni entry-level. Senza questo cambiamento, potremmo trovarci di fronte a un deficit di competenze necessarie per ricoprire i posti di lavoro disponibili in un panorama lavorativo in rapida evoluzione.