La rivoluzione del Control Center in iOS 18: scopri i suoni di sottofondo

Negli ultimi mesi, il Control Center di iOS ha subito notevoli cambiamenti con il lancio di iOS 18 e i successivi aggiornamenti, come la versione 18.4. Una delle novità più utili dell’aggiornamento è rappresentata dai suoni di sottofondo, una funzione spesso ignorata dagli utenti ma che può migliorare notevolmente l’esperienza quotidiana degli utenti Apple. Scopriamo insieme questa caratteristica poco conosciuta e come utilizzarla al meglio.

I suoni di sottofondo di iOS: cosa c’è da sapere

Molti non sanno che iOS offre una funzione integrata per il rumore ambientale direttamente nel Control Center. Questa opzione separata dai controlli musicali aggiunti nell’ultimo aggiornamento può rivelarsi molto utile per chi cerca di creare un ambiente più favorevole al relax o alla concentrazione. Apple ha etichettato questa funzione come strumento di Accessibilità, il che contribuisce alla sua scarsa diffusione tra gli utenti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Per accedere ai suoni di sottofondo sul tuo iPhone o iPad, segui questi semplici passaggi:

1. Apri il Control Center.

2. Effettua una pressione prolungata per attivare la modalità di modifica.

3. Tocca il pulsante ‘Aggiungi un controllo’.

4. Scorri verso il basso fino a trovare l’opzione ‘Accessibilità uditiva‘.

5. Aggiungi ‘Suoni di sottofondo’ al tuo Control Center.

Questa funzione è presente in iOS da diversi anni, ma ha visto ottimi miglioramenti con l’aggiornamento 18, arricchendosi di nuove opzioni che permettono di personalizzare ulteriormente l’esperienza utente.

Le novità di iOS 18: nuovi suoni ambientali da scoprire

Tra le novità introdotte in iOS 18 ci sono stati due suoni completamente nuovi aggiunti alla lista preesistente, che offre già un’ampia varietà di opzioni. In totale, sono disponibili otto suoni di sottofondo:

– Rumore bilanciato

– Rumore luminoso

– Rumore scuro

– Onda

– Pioggia

– Ruscello

– Notte

– Fuoco

Tra questi, l’ultima aggiunta, il suono di Fuoco, si è presto guadagnato un posto di rilievo tra gli utenti. Grazie alla sua natura avvolgente e rilassante, molti lo trovano ideale per favorire la concentrazione durante il lavoro, diventando così un prezioso alleato nelle attività quotidiane.

L’esperienza d’uso con il suono di Fuoco

Con l’introduzione del suono di Fuoco, molti utenti hanno iniziato ad utilizzare il Control Center come mai prima d’ora. Questo suono, in particolare, ha trovato applicazione nella vita quotidiana di chi lavora da casa o si dedica alla scrittura. La combinazione con le cuffie AirPods Pro 2, attivando la funzione di cancellazione del rumore, ottimizza ulteriormente l’esperienza.

La personalizzazione offerta dal Control Center è notevole. Gli utenti possono regolare il volume del suono di sottofondo e decidere di farlo continuare a suonare anche quando sono in riproduzione altri contenuti multimediali. Questa flessibilità nei controlli rende il suono di Fuoco uno strumento versatile e apprezzato da chi cerca un’ambientazione sonora ideale per il proprio lavoro o momenti di relax.

In base ai feedback degli utenti, il suono di Fuoco è rapidamente diventato una delle opzioni più utilizzate del Control Center, superando la popolarità di altri toggle tradizionali. Se non hai mai provato questa caratteristica, ora potrebbe essere il momento perfetto per esplorare nuove modalità di concentrazione.

Chi di voi ha già scoperto i suoni di sottofondo? Quali sono le funzioni più utilizzate nel vostro Control Center? La curiosità cresce, scopriamo insieme le esperienze di altri utenti!