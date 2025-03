La rinascita dei telefoni “feature”: perché sempre più persone scelgono il retro

Negli ultimi tempi si è registrato un crescente interesse verso i telefoni “feature”, dispositivi capaci di richiamare l’epoca passata ma con una tecnologia più moderna. La delusione nei confronti degli smartphone contemporanei ha portato molti a considerare le opzioni più essenziali. Diverse statistiche mostrano che questo fenomeno non è isolato, ma rappresenta una tendenza in atto.

Cosa sono i telefoni feature?

I telefoni “feature” sono una rivisitazione dei dispositivi di telefonia mobile del passato, concepiti però con una tecnologia migliorata. Non si tratta di smartphone come l’iPhone 12 o il Galaxy S21, ma piuttosto di modelli che affondano le radici negli anni ’90. Questi telefoni offrono una tastiera fisica, schermi compatti e fotocamere basiche, acquisendo così un fascino nostalgico e retro che attrae chi cerca una comunicazione più semplice.

La costruzione di questi dispositivi è generalmente in plastica, con batterie rimovibili e dimensioni ridotte rispetto ai modelli moderni. Questa semplicità consente di ridurre i costi, rendendo i telefoni “feature” molto più accessibili rispetto ai moderni smartphone economici. Tuttavia, presentano anche significative limitazioni: l’assenza di applicazioni per social media, la capacità di archiviazione ridotta e l’impossibilità di utilizzare servizi di streaming come Netflix.

In un mondo dove i moderni smartphone vantano continuamente hardware potenti, è sorprendente notare come i telefoni “feature” si distinguano per la loro funzionalità primaria di chiamare e inviare SMS.

L’esperienza personale con il Nokia 3210

Utilizzare il Nokia 3210 ha rappresentato un viaggio nostalgico e affascinante. Questo dispositivo, sebbene limitato nelle funzionalità, ha rivelato vantaggi sorprendenti. Tra questi, la dimensione pratica che consente di portarlo comodamente in tasca. L’assenza di app invadenti o notifiche costanti ha anche contribuito a migliorare la mia concentrazione e il ciclo del sonno.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. Utilizzare una tastiera fisica, per esempio, si è rivelato più frustrante di quanto avessi immaginato. Abituato a interfacce complesse degli smartphone moderni, ho trovato difficoltà navigando nei menu limitati del Nokia, dove molte funzionalità non sono immediatamente visibili. La mancanza di istruzioni chiare per l’uso diffuso di questa tastiera è stata un altro punto critico. Inoltre, i giochi pre-installati sono simili a quelli del passato: limitati e poco coinvolgenti.

Le motivazioni dell’attrazione per i telefoni feature

Percepisco un risveglio nel mercato dei telefoni “feature”, come confermato da Adam Ferguson, responsabile globale di HMD. Negli ultimi anni, il calo delle vendite ha rallentato, e HMD sta registrando una crescita sostenuta. Dispositivi dal costo contenuto, insieme a funzionalità moderne come l’accesso a app cloud, sono parte della strategia per attrarre nuovi utenti.

Particolarmente significativo è l’interesse crescente da parte delle generazioni più giovani, alla ricerca di modi per disintossicarsi dal mondo digitale. Nel mercato indiano, ad esempio, HMD ha registrato vendite impressionanti, con due milioni di dispositivi venduti solo nel mese di ottobre 2024. Attraverso la combinazione di design iconici e interfacce semplici, i telefoni “feature” offrono un’alternativa al sovraccarico di notifiche e social media degli smartphone.

Investire nelle funzionalità come i pagamenti digitali, con l’integrazione di sistemi di pagamento UPI, e l’introduzione di assistenti vocali basati su AI rappresentano un tentativo di fare un passo avanti nel rimanere rilevanti nel mercato.

La considerazione finale: un telefono “feature” è adatto a te?

I telefoni “feature” svolgono un ruolo interessante nel mercato attuale, non limitandosi a essere semplici versioni economiche di smartphone. Offrono la possibilità di distaccarsi da alcuni aspetti più pressanti degli smartphone moderni, mantenendo le funzioni di base necessarie. Sebbene non intendessi abbandonare completamente il mio smartphone, la semplicità dei telefoni “feature” mi ha fatto riflettere sulla loro utilità in momenti di sovraccarico digitale.

Per molti genitori, questa può rappresentare una scelta ottimale: consentire ai figli di rimanere in contatto senza il rischio di un utilizzo eccessivo dei social. Tuttavia, è interessante osservare come si evolverà ulteriormente il mercato e quali innovazioni porteranno i telefoni “feature” nei prossimi anni.