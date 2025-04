La nuova funzionalità di Gemini: prossima integrazione per l’analisi di file video

La funzionalità di upload e analisi dell’app Gemini di Google si prepara a un significativo aggiornamento che include il supporto per i file video. Durante la recente esplorazione del codice dell’app Google, è emersa la conferma che la nuova versione potrebbe abilitare l’inserimento di diversi formati video.

I formati video supportati

Tra le novità tracciate nel beta dell’app Google, è stato scoperto che Gemini supporterà vari formati video, fra cui 3GP, AVI, FLV, MOV, MP4, MPEG, MPG e WebM. Questa introduzione arricchirà notevolmente l’esperienza utente, ora in grado di caricare e analizzare non solo documenti e file di testo, ma anche una vasta gamma di contenuti video. Attualmente, Gemini consente di porre domande sui documenti, codici e perfino su pagine web e video di YouTube, ma è evidente che l’aggiunta dei video rappresenti un passo in avanti considerevole.

Caricamento di più video contemporaneamente

Il codice analizzato ha rivelato anche la possibilità di caricare e analizzare più video contemporaneamente, sebbene Google stabilisca dei limiti. In particolare, l’upload sarà vincolato dalla durata complessiva dei video, una limitazione destinata a differire tra account gratuiti e a pagamento. In un futuro aggiornamento, gli utenti dovranno rimanere entro il limite di un’ora o di un tempo specifico a seconda della loro tipologia di abbonamento.

Potenziale supporto per repository GitHub

Oltre all’introduzione del supporto video, Gemini potrebbe implementare funzionalità aggiuntive tra cui la possibilità di lavorare con repository GitHub. Quest’ultima mossa potrebbe semplificare l’analisi dei file di codice, rendendo il chatbot un alleato indispensabile per programmatori e sviluppatori nella gestione dei loro progetti. L’integrazione con GitHub non solo amplierebbe le capacità di Gemini, ma potrebbe anche attrarre una base di utenti interessata a un’analisi tecnica più sofisticata.

Aspettative per il rilascio

È importante notare che queste novità non sono ancora attive nella versione beta attuale dell’app Google e non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. Gli appassionati e gli utenti di Gemini sono in attesa di ulteriori informazioni da parte di Google sui prossimi sviluppi e sulle tempistiche relative al lancio di queste nuove funzionalità. Non appena ci saranno aggiornamenti significativi, il pubblico sarà informato prontamente.

Le evoluzioni di Gemini testimoniano l’impegno di Google nel migliorare le proprie applicazioni e rispondere alle esigenze degli utenti, creando strumenti sempre più versatili e performanti nel mondo della tecnologia.