La nuova era degli aggiornamenti fluidi: Samsung introduce questa funzionalità sul Galaxy S25

Negli ultimi anni, gli aggiornamenti senza interruzioni sono diventati un tema sempre più rilevante nel mondo Android, con dispositivi come i Google Pixel che li hanno implementati fin dal loro esordio nel 2016. Tuttavia, Samsung è rimasta come l'unico grande marchio a non adottarli su larga scala, limitandosi a testare questa novità solo sul Galaxy A55. La prossima generazione, il Galaxy S25, sembra avvicinarsi a un cambiamento importante. Questa novità ha suscitato opinioni diverse tra gli utenti e i tech enthusiast.

Cosa sono gli aggiornamenti fluidi e come funzionano

Gli aggiornamenti senza interruzioni utilizzano un sistema a doppia partizione, comunemente chiamato sistema "slot". Nella configurazione iniziale, il dispositivo si avvia con il "slot A". Quando arriva il primo aggiornamento software, questo viene installato nel "slot B". Questa strategia presenta vantaggi significativi. Il primo è che l’aggiornamento può essere installato in background, permettendo agli utenti di continuare ad utilizzare il telefono normalmente. Una volta completata l’installazione, il dispositivo richiederà un riavvio, che durerebbe solo circa 30 secondi poiché l’operazione si limita a passare dal "slot A" al "slot B", avviando il sistema operativo aggiornato. Infine, un sistema di questo tipo minimizza il rischio di perdita di dati; se l'aggiornamento dovesse non andare a buon fine, il dispositivo può tornare facilmente al "slot A" con la versione precedente del software.

Questa funzionalità è l'ideale per gli utenti che preferiscono che l'aggiornamento venga gestito in background senza interrompere il loro utilizzo del telefono. Tuttavia, per chi desidera esperienze più dirette, come me, gli aggiornamenti fluidi possono rivelarsi problematici.

La criticità degli aggiornamenti senza interruzioni di Samsung

Sebbene gli aggiornamenti fluidi abbiano vantaggi, esistono anche dei lati negativi. Ad esempio, sebbene il riavvio duri solo 30 secondi, il processo di installazione in background può richiedere ore. Quando ho utilizzato un Pixel 8a, l'installazione di Android 15 ha impiegato oltre un'ora, mentre le patch di sicurezza spesso richiedevano almeno mezz'ora, rendendo l'esperienza frustrante. Al contrario, i telefoni Samsung seguono una modalità tradizionale per gli aggiornamenti: il file viene scaricato, il telefono si riavvia e il processo di installazione ha luogo. Durante questo intervallo, il dispositivo non è utilizzabile.

Ad esempio, il mio S24 Ultra impiega circa due minuti per installare una patch di sicurezza, mentre la versione beta di One UI 7, di diverse GB, ha richiesto circa cinque minuti. Rispetto all’attesa di un’ora con un Pixel, attesa che mi costringe a restare inermi, preferisco un breve inattivo di cinque minuti.

Perché gli aggiornamenti fluidi non sono la risposta a tutto

Riconosco di essere un po’ nostalgico nei confronti dei metodi tradizionali di aggiornamento. Molti utenti non si preoccupano del tempo necessario per installare un aggiornamento, purché possano continuare ad utilizzare il loro dispositivo. Tuttavia, ho notato che gli aggiornamenti senza interruzioni hanno provocato frustrazione in alcune occasioni, come nel caso del lancio della serie Pixel 9, dove un aggiornamento obbligatorio durante la configurazione iniziale ha impedito agli utenti di completare la configurazione stessa fino a quando non fosse stata eseguita l’installazione.

Per me, vorrei poter saltare l’attesa per un aggiornamento. L’esperienza di installazione lenta durante l'arrivo della beta pubblica di Android 16 può risultare poco attraente, specialmente sapendo che ci sono modi per accelerare questo processo.

Possibili miglioramenti per gli aggiornamenti fluidi

Comprendo che ci siano numerosi vantaggi nel sistema degli aggiornamenti senza interruzioni, che facilitano l’esperienza dell'utente medio. Tuttavia, ritengo non sia irragionevole richiedere un miglioramento delle tempistiche di aggiornamento. Una semplice soluzione potrebbe essere l’introduzione di un pulsante che consenta di saltare l’installazione in background e completarla più rapidamente. Questo potrebbe diventare un'opzione per sviluppatori per ridurre il fastidio di chi desidera ottenere nuove funzionalità in tempi brevi.

Inoltre, un potenziamento delle velocità di installazione in background sarebbe auspicabile, seppure ambizioso. Con la continua evoluzione della tecnologia di archiviazione, come dimostra l'implementazione della UFS 4.0 negli ultimi dispositivi Samsung, ci sono speranze che le tempistiche possano migliorare con le future generazioni di smartphone, incluso il Galaxy S25.

Se i miglioramenti tecnologici non porteranno a un cambiamento significativo nei tempi degli aggiornamenti e se non verranno incorporate opzioni per un’installazione più rapida, potrei trovare deludente l'adozione di questo sistema. Tuttavia, rimaniamo fiduciosi che il panorama potrebbe migliorare, facilitando l’adozione di soluzioni più rapide e performanti in futuro.