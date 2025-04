La funzione per il tracciamento bagagli con AirTag arriva in Cina: una novità attesa per i viaggiatori

Nei viaggi moderni, la gestione del bagaglio rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per i viaggiatori. Con il crescente utilizzo della tecnologia, Apple ha ampliato le funzionalità dei suoi dispositivi, introducendo la possibilità di condividere la posizione dei bagagli tramite AirTag con le compagnie aeree. Questo servizio, considerato utile da molti, è finalmente disponibile anche in Cina, grazie all’iniziativa di China Airlines.

La funzione AirTag per il tracciamento dei bagagli

Da tempo i possessori di AirTag possono condividere la posizione dei propri bagagli con amici e familiari, ma un aggiornamento introdotto nel novembre dell’anno scorso ha reso possibile la creazione di un link da condividere con chiunque. Questa funzionalità trova la sua massima espressione quando, durante un viaggio, ci si trova a dover affrontare la problematica di un bagaglio smarrito. Prima di questa novità, molti viaggiatori si trovavano nella fastidiosa situazione di ricevere informazioni contrastanti dalla compagnia aerea riguardo al luogo in cui si trovava il loro bagaglio, mentre avevano la possibilità di visualizzarlo in un’altra località.

All’inizio, Apple aveva annunciato che ben 17 compagnie aeree sostenevano questa funzione, integrando i collegamenti con i propri sistemi di tracciamento bagagli. Questa novità si propone di ridurre l’incertezza e il disagio di quanti, durante un viaggio, si ritrovano senza la propria valigia.

L’espansione del servizio con le compagnie aeree

Nel giro di pochi mesi, più di 15 compagnie aeree in tutto il mondo, tra cui nomi noti come Aer Lingus, Air Canada e Lufthansa, hanno iniziato ad accettare le informazioni sui bagagli tramite AirTag. Questo cambiamento rappresenta un piacevole passo avanti per milioni di viaggiatori globali. Le compagnie aeree stanno integrando il sistema Find My di Apple nei loro processi di assistenza clienti per localizzare bagagli smarriti o ritardati.

Da febbraio, Virgin Atlantic e American Airlines hanno già avviato il loro supporto a questa funzionalità, rendendo più semplice e veloce la gestione dei bagagli smarriti. La collaborazione tra Apple e queste compagnie aeree ha dato avvio a un servizio che si preannuncia come un importante miglioramento nell’esperienza di viaggio.

Il lancio di China Airlines e la collaborazione con Apple

China Airlines ha recentemente annunciato di aver avviato il supporto a questa innovativa funzione, rendendola disponibile per i propri passeggeri. Attraverso una stretta collaborazione con Apple, la compagnia aerea ha integrato il sistema di gestione bagagli con il tracciatore AirTag. Questa integrazione ha portato al lancio dell’Apple AirTag Luggage Tracking Application, progettata per facilitare la localizzazione dei bagagli smarriti in modo più rapido ed efficace.

L’adozione di questa tecnologia si inserisce in un contesto più ampio di iniziative digitali che la compagnia aerea sta implementando. L’obiettivo è migliorare continuamente il servizio clienti e rendere l’esperienza di volo quanto più fluida possibile, riducendo i fattori di stress legati alla perdita di bagagli.