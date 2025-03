La FTC chiede un rinvio del processo contro Amazon sull’iscrizione a Prime

Il futuro del processo tra la FTC e Amazon si fa incerto, poiché l'agenzia federale ha richiesto ufficialmente un posticipo delle udienze per chiarire se il colosso dell'e-commerce abbia indotto i clienti a iscriversi al servizio Prime in modo ingannevole. La questione, che potrebbe avere un impatto significativo sulle pratiche commerciali e sul consumo online, mostra le difficoltà logistiche e finanziarie che la Federal Trade Commission sta affrontando.

La richiesta di rinvio della FTC

Durante un'udienza tenutasi su Zoom mercoledì scorso, i rappresentanti della FTC hanno presentato una richiesta formale al giudice distrettuale John Chun per spostare il processo, originariamente fissato per il 22 settembre. Jonathan Cohen, legale dell’agenzia, ha spiegato che ci sono necessità di preparazione aggiuntive che richiedono circa due mesi extra a causa di problemi legati a risorse umane e bilancio. Di fronte a queste sfide, Cohen ha fatto riferimento a carenze che affondano le radici nelle politiche del Dipartimento per l'Efficienza Governativa instaurato durante l'amministrazione Trump.

Secondo quanto riportato, i tagli ai fondi e il calo del personale hanno costretto la FTC a operare con strumenti limitati. "Abbiamo perso dipendenti nell’agenzia, nella nostra divisione e nel nostro team legale," ha commentato Cohen, evidenziando un grave problema di risorse sia economiche che umane. Le difficoltà sono tali che l’agenzia si trova a dover operare con un limite di 1 dollaro per qualsiasi spesa effettuata con le carte di credito governative e potrebbe addirittura non riuscire a ottenere la trascrizione dell’udienza di mercoledì, come riporta Bloomberg.

I problemi di personale e risorse

Le stesse questioni di staffing e bilancio potrebbero costringere la FTC a trasferirsi in un'altra sede in modo imprevisto. Cohen ha avvertito il giudice Chun della possibilità che il personale non sia in grado di affrontare le sfide proponendo preparazioni adeguate per il processo a causa di questi fattori esterni. Questo scenario complesso evidenzia l'importanza delle risorse e della pianificazione adeguata per garantire che il processo possa avvenire in modo equo e accurato.

Le difficoltà operative della FTC pongono interrogativi sull'efficacia delle sue azioni di enforcement nei confronti delle grandi corporazioni, in un contesto in cui le pratiche commerciali di Amazon sono sotto scrutinio per presunti comportamenti scorretti verso i consumatori.

Il punto di vista di Amazon

Dall'altra parte della linea, Amazon non condivide l’opinione della FTC riguardo la necessità di un rinvio. L'avvocato dell'azienda, John Hueston, ha contestato la posizione della FTC davanti al giudice, affermando che non sono state fornite prove sufficienti per dimostrare l’inefficienza dell'agenzia e la mancanza di risorse per procedere con il processo nelle date stabilite. Questa contrapposizione solleva domande sul futuro delle politiche aziendali di Amazon e sulla loro capacità di affrontare le accuse in un contesto legale sempre più complesso.

Il divario tra le esigenze della FTC e le posizioni di Amazon non solo mette in discussione il processo legale in corso, ma riflette anche le tensioni tra le autorità di regolamentazione e le grandi aziende nel panorama commerciale odierno. Il termine dell'udienza e la decisione del giudice Chun saranno cruciali per determinare la direzione futura di questo caso e come potrebbero influenzare le dinamiche in gioco nel commercio online.