La campagna #BuildToGive promossa da LEGO offre speranza a migliaia di bambini nel 2024

Con il nuovo anno, il Gruppo LEGO annuncia il ritorno della campagna benefica #BuildToGive, un'iniziativa simbolica destinata a donare gioia e spensieratezza ai bambini meno fortunati. Nel 2024, l'azienda danese si impegna a distribuire 448.596 set e minifigure, continuando così la sua missione di rendere felici i più giovani, in particolare quelli che si trovano in situazioni di difficoltà. Questo articolo esplorerà i dettagli dell'iniziativa e il suo significativo impatto sociale.

Come funziona #BuildToGive

L'approccio di LEGO per il programma #BuildToGive è sia creativo che interattivo. L'azienda invita le famiglie di tutto il mondo a partecipare attivamente alla campagna creando un cuore con i mattoncini LEGO. Ogni famiglia può usare mattoncini di qualsiasi colore e dimensione, stimolando così la fantasia e l'inventiva dei bambini. Una volta completato il cuore, è richiesta la condivisione dell'opera tramite i social media utilizzando l'hashtag #BuildToGive. Questa dinamica non solo permette ai partecipanti di esprimere la propria creatività, ma rende anche tutto il processo un gesto di generosità, poiché ogni cuore rappresenta una donazione simbolica ai bambini che necessitano di un sorriso.

L'azione di costruire e condividere serve a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'infanzia in difficoltà, creando un forte senso di comunità tra le famiglie coinvolte. Ogni contributo, per quanto piccolo, mira a contribuire a un cambiamento positivo, dimostrando che anche un semplice gesto può avere un grande significato. La campagna si propone quindi di unire le persone, rafforzando i legami familiari e sociali attraverso un'attività ludica e significativa.

Partnership con Fondazione ABIO Italia ETS

In Italia, LEGO ha scelto di collaborare con Fondazione ABIO Italia ETS, un ente ben noto per il suo impegno nel supporto ai bambini ospedalizzati. Fondazione ABIO, infatti, si dedica a migliorare l'esperienza dei ragazzi durante i ricoveri, implementando attività ludiche e di intrattenimento che aiutano a ridurre lo stress e l'ansia associati alle cure mediche. Il contributo di LEGO attraverso questa campagna porterà i set e le minifigure nelle strutture sanitarie dove la fondazione opera, garantendo un sorriso a chi ne ha più bisognoso.

Oltre a Fondazione ABIO, quest'anno l'iniziativa si arricchisce anche della collaborazione con Hearth4Children, un'associazione di promozione sociale che si concentra sul sostegno all'infanzia e ai suoi diritti. Questa sinergia tra le tre entità non fa altro che amplificare l'impatto positivo della campagna, sicché ogni dono arriva non solo nella forma di un sorriso, ma anche come supporto concreto alle necessità dei bambini in ospedale.

Un'iniziativa a lungo termine

Nata nel 2017, la campagna #BuildToGive ha raggiunto traguardi impressionanti, fino a supportare oltre 9 milioni di bambini in tutto il mondo. Questo 2024, la campagna proseguirà fino al 31 dicembre, continuando a promuovere il messaggio di speranza e solidarietà. Le famiglie possono partecipare non solo da casa, ma anche recandosi nei LEGO Store italiani, dove è possibile costruire i cuori direttamente in loco. Questa opportunità rappresenta un modo per coinvolgere la comunità e per stimolare interazioni tra il brand e i clienti.

La campagna di quest'anno si fa portatrice di un messaggio importante: l'importanza dei piccoli gesti quotidiani e il potere del gioco come strumento di unione e supporto. Con dettagli facilmente accessibili sulla pagina ufficiale dell'iniziativa, chiunque voglia contribuire può trovare informazioni chiare e pratiche per partecipare attivamente a quest'opera di bene.