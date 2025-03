La battaglia contro la pirateria IPTV: il tribunale di Milano ordina a Google di bloccare i siti

La pirateria IPTV sta diventando un tema centrale nel dibattito sulle violazioni dei diritti d’autore, coinvolgendo un insieme variegato di attori, dalle autorità agli stessi provider Internet. Ultimamente, un’ordinanza emessa dal tribunale di Milano ha imposto a Google di intervenire per bloccare i siti illegalmente attivi che offrono servizi IPTV. Questo provvedimento ha il potenziale per cambiare le regole del gioco nella lotta contro la diffusione di contenuti protetti da copyright.

Il provvedimento del tribunale di Milano

L’ordinanza emessa dal tribunale di Milano rappresenta un intervento significativo nella lotta alla pirateria IPTV. Il giudice ha ordinato a Google di limitare l’accesso ai siti di IPTV pirata a livello DNS. Questo significa che, per gli utenti che utilizzano il servizio DNS pubblico di Google, come gli indirizzi IP 8.8.8.8 e 8.8.4.4, sarà impossibile raggiungere i portali identificati come illegali.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa misura è in linea con le iniziative già intraprese dall’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si è dedicata a intensificare il blocco di tali portali. Tuttavia, l’atto di coinvolgere direttamente Google segna un nuovo livello di qualità per le restrizioni. La necessità di una misura così rigida deriva dalla difficoltà precedente nel contrastare questo fenomeno, dove i pirati trovavano frequentemente soluzioni alternative per aggirare i blocchi.

Rispetto ai tentativi precedenti, questa iniziativa mira a rendere più complesso l’accesso a contenuti illegali e ridurre le possibilità per gli utenti di aggirare le misure di sicurezza. Tuttavia, molti esperti avvertono che il blocco a livello DNS non è una soluzione impermeabile; chi ha conoscenze tecniche, ad esempio, può modificare le impostazioni DNS del proprio dispositivo e continuare a navigare in rete senza restrizioni.

Implicazioni per gli utenti e per il mercato

La decisione del tribunale avrà un impatto diretto su un’ampia fetta di utenti, in particolare coloro che accedono a Internet tramite i server DNS di Google. Quando questi utenti tenteranno di accedere ai siti di IPTV bloccati, dalla loro schermata apparirà un messaggio di errore, simile a quanto accade per i siti oscurati dai provider italiani. Ciò potrebbe spingere alcuni utenti a cercare l’uso di server alternativi, ma la maggior parte continua a utilizzare i servizi proposti dai propri provider, rendendo quindi efficace questo tipo di intervento.

Questa mossa introduce un tema importante nel dibattito sulla libertà di accesso alle informazioni su Internet. Mentre molti cittadini comprendono le necessità di tutelare i diritti d’autore, esiste una preoccupazione crescente riguardo a potenziali abusi legati alla cessera. La preoccupazione è che simili misure di restrizione possano estendersi oltre la pirateria, coinvolgendo contenuti completamente legittimi in futuro.

Piracy Shield: il ruolo della piattaforma antintrusione

Va sottolineato che il provvedimento riguarda specificamente alcuni siti di IPTV già monitorati e bloccati dalla piattaforma Piracy Shield. Questa piattaforma è stata creata attraverso una collaborazione tra AGCOM e SP Tech, con l’obiettivo specifico di fermare la diffusione di contenuti non autorizzati. Piracy Shield ha la capacità di oscurare rapidamente i siti illeciti, in genere entro trenta minuti dalla segnalazione ricevuta.

Nonostante alcuni successi, la storia di Piracy Shield è stata caratterizzata da sfide significative, come la pubblicazione accidentale del codice sorgente e diverse controversie legate a blocchi errati, incluso quello di Google Drive. Da un lato, le autorità e le associazioni sportive, come la Lega Calcio, hanno elogiato i risultati ottenuti, ma dall’altro ci sono critiche riguardo alla praticabilità e all’efficacia della piattaforma.

La questione della censura e del futuro della lotta alla pirateria

Questa recente decisione del tribunale di Milano porta alla luce una serie di interrogativi su come i governi e le aziende tecnologiche dovrebbero operare per proteggere i diritti d’autore. Si attende con interesse di vedere se Google deciderà di opporsi a questo provvedimento e come, eventualmente, altri Paesi potrebbero seguire l’esempio italiano adottando misure simili. La battaglia contro la pirateria IPTV è tutt’altro che finita, e questo sviluppo segna probabilmente solo l’inizio di una nuova fase in questo ambito sempre più complesso.