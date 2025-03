Kena introduce la Half SIM: novità e vantaggi per i clienti nel 2025

Nel 2025, Kena ha deciso di rivoluzionare la propria offerta con l'introduzione di una nuova SIM innovativa, nota come Half SIM. Questa nuova carta non solo riduce la plastica utilizzata, ma offre anche funzionalità avanzate rendendo l'esperienza degli utenti più semplice e efficace. Le SIM, realizzate in plastica riciclata al 100% già dal 2022, rappresentano un passo significativo nella sostenibilità ambientale nel settore delle telecomunicazioni. Scopriamo tutte le novità legate a questo prodotto.

Caratteristiche della nuova Half SIM

La Half SIM di Kena si distingue per il suo formato ridotto, che riduce le dimensioni del 50% rispetto alle SIM precedenti. Questa modifica non è solo estetica; è correlata all'accesso a una nuova piattaforma tecnologica che permette configurazioni automatiche, rendendo più user-friendly l'attivazione dei servizi.

Grazie alla nuova piattaforma, gli utenti non dovranno più preoccuparsi dell'abilitazione manuale dei loro dispositivi. Infatti, tutti gli smartphone e tablet compatibili con il VoLTE saranno in grado di utilizzare questa funzionalità senza ulteriori configurazioni. Questo significa una maggiore comodità per i clienti, che possono sfruttare appieno le potenzialità del loro dispositivo senza complicazioni.

Vantaggi nella connettività e accessibilità ai servizi

Kena non si limita a presentare una SIM rinnovata, ma annuncia anche una serie di miglioramenti significativi per la connettività. La nuova Half SIM è progettata per migliorare la qualità delle chiamate vocali e la navigazione internet, anche mentre ci si trova all'estero. Questa attenzione alla qualità del servizio si inserisce in una strategia più ampia di Kena, che punta a garantire un'esperienza senza interruzioni, sia in Italia che all'estero.

In aggiunta, nel corso del 2025, i servizi LoSai e ChiamaOra, oltre a una segreteria telefonica ottimizzata, saranno resi disponibili gradualmente per tutti i clienti di Kena, non solo per chi utilizza la nuova SIM. Questo approccio inclusivo mira a migliorare l’esperienza di tutti gli utenti grazie a nuove funzionalità e a una gestione delle promozioni più semplice e intuitiva.

Il passaggio alla nuova piattaforma TIM

È importante notare che il passaggio alla nuova piattaforma TIM avrà implicazioni anche sul seriale della SIM. Gli utenti più attenti noteranno che il nuovo seriale inizia con 893901, mentre il precedente era 893907. Questa modifica è frutto della migrazione verso il nuovo CMS 222 01, che segna un'evoluzione nel sistema delle SIM Kena.

Tuttavia, i clienti attuali non dovranno cambiare SIM; grazie alla natura multi IMSI del servizio, saranno in grado di beneficiare di tutte le nuove funzionalità senza dover effettuare alcuna sostituzione. Riceveranno semplicemente un SMS informativo che comunicherà il passaggio alla nuova piattaforma e, riavviando il proprio dispositivo, potranno iniziare a utilizzare le novità.

Una trasformazione a beneficio di tutti gli utenti Kena

Kena ha chiaramente messo in atto una strategia ambiziosa per migliorare la propria offerta e rispondere alle esigenze dei propri clienti. Con l'introduzione della Half SIM, l'operatore non solo rappresenta un passo importante verso la sostenibilità ambientale, ma sta anche trasformando l’esperienza utente con servizi più avanzati e una connettività migliorata.

Con l’arrivo di queste novità nel 2025, Kena si posiziona come un operatore attento alle esigenze dei suoi utenti, pronto a garantire un servizio all’avanguardia e sostenibile. La qualità della comunicazione e l'accessibilità ai servizi garantiscono che ogni cliente possa godere di un’esperienza di utilizzo direttamente migliorata.