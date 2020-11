Attivare in modo permanente la Modalità di risparmio energetico su iPhone

Specialmente se stai ancora utilizzando un vecchio iPhone la Modalità di risparmio energetico di Apple è una funzionalità davvero essenziale che ti permetterà di far durare più a lungo la batteria del tuo smartphone. Normalmente iOS disattiva automaticamente la modalità Risparmio energetico quando il tuo iPhone si carica all’80% della capacità. Ma puoi attivare delle scorciatoie per mantenere la Modalità di risparmio energetico dell’iPhone abilitata per sempre e in questa guida ti spieghiamo come fare. Prima di tutto per attivare la Modalità di risparmio energetico dovrai attivare manualmente questa funzione in Impostazioni (Impostazioni> Batteria> Modalità risparmio energetico) o con il collegamento dal Centro di controllo.

Automazione della Modalità di risparmio energetico

Innanzitutto apri l’app Comandi Rapidi che Apple ha aggiunto come app predefinita negli iPhone da iOS 13. Se non riesci a trovarla sulla schermata Home, scorri verso il basso con un dito al centro dello schermo per aprire Spotlight e nella barra di ricerca digita “Comandi”. Una volta apparsi i risultati corrispondenti tocca l’icona dell’applicazione “Comandi rapidi”.

All’interno dell’app Comandi tocca il pulsante “Automazione” nella parte inferiore dello schermo. In seguito tocca prima il pulsante più (+) e poi il pulsante “Crea un’automazione personale” per aggiungere una nuova automazione.

Nel pannello “Nuova automazione” che si apre scorri verso il basso fino a individuare “Modalità risparmio energetico”. Toccalo. Per ora seleziona l’opzione “Disattiva” assicurati che “Attiva” non sia selezionato. Ora possiamo decidere le azioni che questa automazione farà attivare.

Tocca “Avanti” e nel pannello che appare clicca su “Aggiungi Azione“. Comparirà una lista con varie opzioni e se non trovi quella corrispondente nella barra superiore scrivi “Risparmio energetico” e tra i risultati seleziona la funzione “Modalità risparmio energetico” .

Nella scheda successiva ricorda di disattivare l’opzione “Chiedi prima di eseguire”. Se lasciata attiva quanta opzione l’app Comandi farà apparire un messaggio ogni volta che viene attivata l’automazione il che può diventare molto fastidioso. Una volta disattivata questa funzione verrà visualizzata una finestra di dialogo che ti chiederà la conferma tu non dovrai fare altro che confermare “Non chiedere”. Dopodiché tocca “Fine” e la tua automazione verrà impostata.

Ogni volta che la Modalità risparmio energetico dell’iPhone viene disattivata (dall’utente o automaticamente da iOS), la modalità Risparmio energetico si riattiverà automaticamente. Il tuo iPhone rimarrà quindi in modalità Risparmio energetico per un tempo indefinito.

Disattivare la Modalità di risparmio energetico dell’iPhone

Dopo aver utilizzato l’automazione per un po’ potresti notare che non è più possibile disattivare la modalità Risparmio energetico nel solito modo poiché questa si riattiva automaticamente. Ma non temere: è facile disabilitare l’automazione, ecco come. Innanzitutto, apri l’app “Comandi Rapidi” e tocca il pulsante “Automazioni” nella parte inferiore dello schermo. Nell’elenco delle automazioni tocca l’automazione “Modalità Risparmio energetico” che hai creato in precedenza. Nella schermata dei dettagli dell’automazione disattiva l’interruttore “Abilita questa automazione”. Quest’opzione disabiliterà l’attivazione automatica di questa funzione.

Dopodiché tocca “Fine”. Con l’automazione disabilitata, la modalità Risparmio energetico può essere attivata manualmente come al solito dalle Impostazioni o dal Centro di Controllo. Se vuoi riattivare l’automazione rivisita l’automazione nell’app Comandi Rapidi e attiva l’interruttore “Abilita questa automazione”. Infine vale la pena notare che fino ad iPadOS 14.0, l’iPad non include la modalità di risparmio energetico, quindi per ora questa automazione funziona solo su iPhone. Tuttavia nulla esclude che Apple possa aggiungere questa funzione in futuro.

