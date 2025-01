iPhone 16 Pro: Ecco perché la modalità ProRes Log sta rivoluzionando la cinematografia amatoriale

Il nuovo iPhone 16 Pro ha impressionato gli utenti per la sua fotocamera all'avanguardia e la modalità di ripresa slow motion a 4K, rendendolo uno strumento molto interessante per chi ama filmare. Comparabile al predecessore iPhone 15 Pro, il nuovo modello offre anche la possibilità di utilizzare il profilo colore Log con codifica Apple ProRes a risoluzione 4K. Ma cosa significano esattamente questi termini e in che modo migliorano la qualità video? Scopriamo insieme queste funzionalità avanzate.

Cos'è il ProRes e perché è importante

ProRes è un codec video sviluppato da Apple nel 2007, molto apprezzato dai professionisti del video e del cinema. Questo codec è comunemente presente su telecamere di alta gamma, spesso costose, dotate di tecnologia avanzata. In termini pratici, i file ProRes catturano una maggiore quantità di dati durante le riprese, consentendo di ottenere video di qualità nettamente superiore rispetto a quelli prodotti da smartphone o anche da alcune videocamere professionali. Questa capacità di acquisizione dei dati rende ProRes particolarmente utile durante il processo di post-produzione, dove le immagini possono essere ulteriormente affinati e migliorati.

Il significato del video Log

Il termine "Log" sta per "logaritmico" ed è un profilo colore utilizzato nelle riprese video. Questa modalità è ora accessibile anche su iPhone 15 Pro e Pro Max. I video registrati in formato Log riescono a mantenere maggiori dettagli nelle alte luci e nelle ombre, offrendo una libertà creativa superiore durante la fase di editing. Questo significa che, rispetto ai video standard, i filmati Log forniscono un migliore punto di partenza per il successivo lavoro di correzione colori e contrasto. È importante notare, però, che i file Log sembrano inizialmente piuttosto sbiaditi e poco dettagliati, richiedendo un processo di grading per riportare il colore e il contrasto a livelli apprezzabili.

Attivare ProRes e video Log sull’iPhone

Per attivare le funzionalità ProRes e Log sull’iPhone 16 Pro, è necessario accedere alle impostazioni del dispositivo. Basta aprire l’app Impostazioni, scorrere verso il basso fino a trovare la voce "Fotocamera", e poi selezionare "Formati". Qui si potrà attivare Apple ProRes e scegliere tra le diverse opzioni di codifica, tra cui HDR, SDR o Log. Sebbene sia possibile accendere o spegnere ProRes direttamente nell’app Fotocamera, va notato che, per passare da Log a HDR, sarà necessario tornare nelle impostazioni. Il dispositivo è capace di registrare filmati 4K a 30 frame al secondo, mentre per ottenere 60 frame al secondo è necessario utilizzare un’unità SSD esterna collegata tramite USB-C.

Perché il video Log appare piatto e poco saturo?

I file video registrati in Log appaiono inizialmente con un aspetto piuttosto piatto, caratterizzati da bassa saturazione e contrasto. Questo perché i file Log sono progettati per essere successivamente lavorati in software di editing come Adobe Premiere o DaVinci Resolve. Durante il color grading, i professionisti del settore portano il contrasto e i toni di colore ai livelli desiderati, permettendo quindi una personalizzazione approfondita del video finale. Grazie a questo approccio, il materiale video risulta molto più malleabile e adattabile alle esigenze artistiche di chi lo sta montando.

Editing dei video Log

Nonostante Apple non abbia ancora implementato strumenti specifici per il color grading dei video Log direttamente sull'iPhone, è possibile utilizzare alcune opzioni di esposizione nel menu di editing dell'app Foto. Tuttavia, per ottenere risultati ottimali è preferibile trasferire i file su un Mac, iPad o PC Windows e utilizzare app di produzione video dedicate come DaVinci Resolve, un software molto apprezzato nell’industria cinematografica. Anche se la versione desktop può sembrare complessa, gli strumenti di grading colori la rendono una delle scelte più popolari tra i professionisti. DaVinci Resolve è disponibile anche in una versione per iPad e offre una modalità gratuita molto capace, con funzionalità a pagamento per utilizzi avanzati.

L’importanza del ProRes Log per i video amatoriali

Con l'introduzione della registrazione ProRes a partire dall'iPhone 12 Pro, solo i modelli più recenti come l'iPhone 16 Pro e il 15 Pro possono ora utilizzare anche il profilo Log. Per quanto possa sembrare che si tratti di funzionalità prettamente professionale, la registrazione in ProRes Log potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche per i videomaker amatoriali che desiderano migliorare la qualità dei loro contenuti. Questo, però, richiede un investimento di tempo nella fase di post-produzione per il color grading, e i file risultanti occupano significativamente più spazio rispetto ai video convenzionali. Se l’obiettivo è semplicemente quello di riprendere momenti di vita quotidiana da condividere sui social, queste funzionalità avanzate potrebbero non essere necessarie. Tuttavia, chi ha ambizioni di creare contenuti di alto livello troverà che l’iPhone 16 Pro offre opportunità uniche per esprimere la propria creatività e realizzare riprese di qualità professionale.