Apple alle prese con le preoccupazioni regolamentari: alleanza con Alibaba sotto osservazione

Il recente sviluppo che coinvolge Apple mette in luce nuove preoccupazioni regolamentari per l’azienda, in particolare in relazione alla sua collaborazione con Alibaba per introdurre funzioni di intelligenza artificiale nei dispositivi iPhone in Cina. Gli eventi si susseguono e la situazione potrebbe influenzare notevolmente le operazioni di Apple nel mercato cinese, un’area di vitale importanza per la compagnia.

L’alleanza strategica con Alibaba

Con l’annuncio di Apple Intelligence, Apple ha siglato un accordo per integrare ChatGPT, un prodotto di OpenAI, nel proprio sistema. Tuttavia, la situazione si complica poiché OpenAI non opera in Cina, spingendo Apple a cercare un partner locale. Dopo vari dialoghi e trattative con aziende come Baidu, DeepSeek e Tencent, sembra che Apple abbia optato per Alibaba. Quest’ultima, con il suo modello open-source Qwen, ha mostrato rapidi progressi nel campo dell’IA.

Nonostante Apple non abbia confermato ufficialmente la partnership con Alibaba, il presidente della compagnia ha già fatto riferimento a questo accordo, gettando ulteriore luce sulle intenzioni dell’azienda.

Preoccupazioni dal governo degli Stati Uniti

Negli ultimi tempi, i funzionari della Casa Bianca e della Commissione selezionata della Camera dei Rappresentanti per la Cina hanno iniziato a porre domande riguardo all’accordo tra Apple e Alibaba. Hanno espresso preoccupazioni sui potenziali impegni che l’azienda americana potrebbe assumere in virtù delle leggi cinesi. I legislatori e i funzionari della sicurezza nazionale temono che questa collaborazione possa rafforzare le capacità nel campo dell’intelligenza artificiale della Cina, specialmente se dovesse garantire accesso ai dati degli utenti o migliorare i modelli di Alibaba.

Raja Krishnamoorthi, rappresentante del Congresso e membro senior della Commissione Intel, ha definito l’intesa “estremamente preoccupante”. Ha avvertito che Apple potrebbe facilitare una compagnia legata al Partito Comunista Cinese, evocando preoccupazioni analoghe a quelle sollevate su TikTok, che è stata oggetto di divieti negli Stati Uniti, anche se non in modo definitivo.

La corsa all’IA e le incertezze future

Greg Allen, direttore del Wadhwani A.I. Center al Center for Strategic and International Studies, ha sottolineato che gli Stati Uniti si trovano in una competizione per l’IA con la Cina e ha espresso il desiderio che le aziende americane non contribuiscano a far avanzare la Cina in questo campo.

Dietro le quinte, i funzionari statunitensi stanno considerando di inserire Alibaba e altre aziende cinesi di IA in una lista di restrizioni che limiterebbe la loro capacità di collaborare con compagnie americane. Anche il Dipartimento della Difesa e le agenzie di intelligence sarebbero coinvolti nell’analisi dei legami di Alibaba con l’esercito cinese, il che complica ulteriormente la situazione per Apple.

La difficile posizione di Apple in Cina

Apple non ha ancora rivelato quando l’iniziativa Apple Intelligence sarà lanciata in Cina. Nel frattempo, la pressione aumenta; le vendite degli iPhone e il fatturato complessivo nel paese stanno diminuendo. Con il lancio della nuova generazione di iPhone previsto per l’autunno, lo sviluppo di questa controversia potrebbe avere ripercussioni significative sul modo in cui Apple si posiziona in uno dei mercati più cruciali della propria storia aziendale.

In un contesto di crescente concorrenza e complessità legale, l’attenzione si concentra su come Apple navigherà queste acque tempestose, mantenendo la sua reputazione e il proprio mercato in Cina.