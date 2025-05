Vision Pro: il costo elevato e le delusioni dei nuovi acquirenti

Il Vision Pro di Apple ha recentemente fatto parlare di sé, e non solo per il suo prezzo di listino di 3.499 dollari negli Stati Uniti. Durante una puntata di “The Price is Right“, un concorrente ha stimato il valore del dispositivo a 1.270 dollari, un errore lontano dalla realtà. Questo incidente ha messo in luce la sfida che Apple ha nell’introdurre pubblico a un prodotto che richiede un’illustrazione dettagliata delle sue funzioni, soprattutto per coloro che non sono esperti di tecnologia.

Le sfide nell’introduzione del Vision Pro

Mentre i dispositivi come iPhone, iPad e Apple Watch hanno beneficato di un’adozione rapida, il Vision Pro si differenzia per la sua complessità. Le caratteristiche avanzate del dispositivo non sono state comunicate in modo efficace, lasciando il pubblico confuso riguardo al reale valore dell’acquisto. Secondo esperti, Apple avrebbe dovuto impegnarsi maggiormente nel promuovere le potenzialità del Vision Pro, sottolineando come le sue funzioni avanzate possono integrarsi nella vita quotidiana degli utenti.

Questa mancanza di chiarezza nella comunicazione ha lasciato molti acquirenti in un limbo di insoddisfazione. Il Vision Pro non è solo un headset, ma un computer spaziale che combina realtà aumentata e virtuale. Tuttavia, senza un’adeguata spiegazione delle sue applicazioni pratiche, gli utenti rischiano di sentirsi persi, non riuscendo a giustificare l’investimento significativo.

Lamentela degli acquirenti

Recentemente, il Wall Street Journal ha esaminato i sentimenti di disillusione di alcuni acquirenti del Vision Pro. Molti utenti, che hanno sborsato tra 3.499 e 3.899 dollari per i vari modelli, ora esprimono rimpianti riguardo all’acquisto. Un caso emblematico è quello di Dustin Fox, proprietario di un Vision Pro, che ha dichiarato: “Sta raccogliendo polvere. Credo di averlo usato solo quattro volte nell’ultimo anno“. Quest’osservazione rivela una realtà deludente per un dispositivo che si presenta come rivoluzionario.

Le aspettative iniziali erano elevate, con corpi come Fox che speravano che il Vision Pro potesse assistarli nel lavoro. In qualità di agente immobiliare, Fox pensava che il dispositivo avrebbe potuto migliorare la sua professionalità, ma il peso e l’inadeguatezza dell’utilizzo hanno diminuito le sue speranze. La frustrazione è accentuata dall’incongruenza tra l’investimento fatto e l’utilizzo reale del prodotto.

Esperienze personali e incomprensioni sociali

Altri acquirenti, come Tovia Goldstein, hanno condiviso storie simili. Sebbene inizialmente fosse entusiasta di utilizzare il Vision Pro per guardare serie TV e film, si è ritrovato a doverlo mettere via dopo sessanta minuti a causa del disagio causato dal peso del dispositivo. Inoltre, Goldstein ha evidenziato la mancanza di app utili, che ha reso l’esperienza ancora meno appagante.

C’è anche un aspetto sociale legato all’utilizzo del Vision Pro. Anshel Sag ha raccontato che, sebbene portasse il proprio headset per guardare film durante i voli, finiva per ricevere sguardi poco amichevoli da parte degli altri passeggeri. La dimensione e il case del dispositivo, venduto a parte per 199 dollari, possono rendere l’esperienza poco praticabile e persino imbarazzante in contesti pubblici.

Un aneddoto curioso si riferisce ad Anthony Racaniello, che ha dovuto affrontare commenti poco gentili dai membri dell’equipaggio durante un volo. Alcuni assistenti di volo lo scambiavano per un passeggero che indossava una mascherina da sonno. Quando ha provato a usare il Vision Pro al lavoro, le sue esperienze sono state segnate da reazioni scettiche da parte dei colleghi, che lo deridevano per l’aspetto ‘strano‘ del dispositivo.