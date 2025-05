Anteprime sul nuovo iPhone 17 Air: peso e batteria svelati da un leak

Le ultime rivelazioni riguardanti il prossimo iPhone 17 Air di Apple emergono da un post su Naver, dove il noto leaker della catena di fornitura, yeux1122, ha divulgato informazioni cruciali sul dispositivo, in particolare la capacità della batteria e il peso. Questo profilo è noto per raccogliere e condividere leak prevalentemente da social network cinesi, dimostrando una certa credibilità nel settore.

Dettagli confermati sulla struttura dell’iPhone 17 Air

Il post appena pubblicato riporta informazioni riguardo alcuni aspetti fondamentali dell’iPhone 17 Air, incluso lo spessore di 5.5 mm, un dato già anticipato dall’analista Ming-Chi Kuo in precedenti occasioni. Oltre a questa specifica, vengono confermati anche il peso, che si aggira attorno ai 145 grammi, e la capacità della batteria, fissata a 2800 mAh. Queste cifre derivano da un campione di produzione di prova già confermato.

Capacità della batteria e possibili limitazioni

Tuttavia, non mancano i punti deboli: recenti rapporti suggeriscono che la batteria dell’iPhone 17 Air potrebbe non garantire prestazioni ottimali. Secondo test interni di Apple, sembra che solo il 60-70% degli utilizzatori riuscirà a sfruttare un’intera giornata di utilizzo. Questa percentuale risulta inferiore rispetto al tradizionale 80-90% che ci si aspetterebbe da un dispositivo di questo calibro.

Per fare un confronto, iPhone 12 e iPhone 12 Pro, risalenti a quasi cinque anni fa, avevano batterie di capacità quasi identica, pari a 2815 mAh, pur mantenendo un mediocre standard di durata. La presenza di una batteria da 2800 mAh nell’iPhone 17 Air, dunque, si rivela inaspettata ma non completamente sorprendente. Apple starebbe inoltre lavorando a una funzionalità di ottimizzazione della batteria, alimentata dall’intelligenza artificiale, per il suo iOS 19, sperando di migliorare le prestazioni di durata.

Un peso sorprendentemente leggero

Passando a notizie più positive, la legerezza del nuovo iPhone è uno dei suoi punti di forza: con un peso attorno ai 145 grammi, l’iPhone 17 Air concorre con i modelli più leggeri come l’iPhone SE 2 e l’iPhone 13 mini che pesano rispettivamente 148 e 141 grammi. In questo modo, il peso risulterà paragonabile a quello di un iPhone compatto ma distribuito su uno schermo decisamente più grande, di 6.6 pollici.

Questa leggerezza non solo migliora la maneggevolezza del dispositivo ma potrebbe anche confermare il suo soprannome “Air”, facendo riferimento alla sensazione di portabilità che riesce a trasmettere. Gli utenti possono dunque aspettarsi di utilizzare uno smartphone dal design snello e dalle dimensioni più generose senza appesantirsi.

Considerazioni finali sulle specifiche dell’iPhone 17 Air

Il leak ha anche accennato alla potenziale implementazione di una batteria ad alta densità, pari a 2800 mAh, che potrebbe aumentare la “capacità reale” del dispositivo del 15-20%. Se questa funzionalità si materializzerà, l’iPhone 17 Air potrebbe avvicinarsi a un’autonomia comparabile con quella di modelli standard.

Con tutte queste novità, il dibattito sull’iPhone 17 Air si fa sempre più intenso, mentre gli appassionati attendono ulteriori aggiornamenti in vista del lancio ufficiale.