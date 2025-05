Apple svetta nel mondo dei brand: la sua valutazione raggiunge 1,29 trilioni di dollari nel 2025

Nel 2025, il panorama mondiale dei brand ha registrato un’importante evoluzione, con Apple che si conferma il marchio più prezioso del pianeta, secondo il report BrandZ di Kantar. Con una valutazione impressionante di 1,29 trilioni di dollari, Apple non solo si posiziona al primo posto, ma segna anche un incremento del 28% rispetto all’anno precedente. Questo dato sottolinea l’impatto straordinario che il marchio ha avuto nel tempo, diventando la prima azienda nella storia con una valutazione di brand oltre il trilione di dollari e consolidando per il terzo anno consecutivo la propria leadership.

Altri giganti tecnologici in crescita

Subito dopo Apple, Google occupa il secondo posto con un valore di brand pari a 944,1 miliardi di dollari, in aumento del 25% rispetto all’anno passato. Microsoft segue con una valutazione di 884,8 miliardi, registrando anch’essa un incremento annuale del 24%. Non da meno, anche Amazon e Nvidia si uniscono alla ristretta cerchia dei cinque marchi più preziosi, con valutazioni rispettivamente di 866,1 e 509,4 miliardi di dollari. Da notare come Nvidia, grazie alla crescente popolarità dell’intelligenza artificiale, abbia visto il proprio valore di brand schizzare del 152% su base annuale, grazie soprattutto ai suoi chip GPU, fondamentali per l’accelerazione delle applicazioni AI.

Emergenza e crescita di nuovi brand

Uno dei debutti più significativi di quest’anno è legato a ChatGPT, che si posiziona al 60° posto con una valutazione di 43,5 miliardi di dollari, diventando il miglior nuovo entrante dalla prima apparizione di Nvidia nel 2021. Anche Instagram e TikTok hanno registrato una crescita significativa della propria valutazione di brand, rispettivamente del 101% e del 25%. Questi esempi dimostrano chiaramente quanto la sfera dei social media continui a espandersi e a influenzare il mercato globale, consolidando la loro presenza nei cuori e nelle menti degli utenti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Performance dei brand nel settore della tecnologia

La classifica non si limita ai grandi colossi come Apple o Google. Aziende come Qualcomm, con il marchio Snapdragon, e il produttore cinese Huawei dimostrano una solida performance nella lista. Qualcomm si posiziona al 38° posto, con una valutazione di 65,6 miliardi di dollari, mentre Huawei segue subito dopo al 39° posto con un valore di 64,7 miliardi di dollari. Sorprendentemente, Samsung, noto sfidante di Apple nel settore degli smartphone, si trova solo al 78° posto con una valutazione di 29,3 miliardi, evidenziando una leggera flessione rispetto ai suoi concorrenti.

Il mercato delle telecomunicazioni e le nuove valutazioni

Nel settore delle telecomunicazioni, T-Mobile si assicura una valutazione di 90,5 miliardi di dollari, posizionandosi al 24° posto. Non distante, troviamo China Mobile, il più grande operatore wireless a livello globale, al 62° posto con una valutazione di circa 42 miliardi di dollari. T-Mobile, di proprietà della Deutsche Telekom, si colloca al 19° posto con un valore di 105,7 miliardi. AT&T, un altro gigante delle telecomunicazioni, è al 27° posto, con un valore di brand stimato in 86,9 miliardi di dollari. Infine, Xiaomi riesce a entrare nella top 100 al 97° posto, con una valutazione di 21,9 miliardi.

Come Kantar calcola il valore dei brand

La metodologia di Kantar per calcolare il valore dei brand è un processo proprietario in tre fasi, che si basa su percezioni dei consumatori e prestazioni finanziarie delle aziende. Questo approccio mira a riflettere non solo l’immagine pubblica dei marchi, ma anche i loro risultati economici tangibili, fornendo un quadro completo della loro forza sul mercato globale.

Questo report getta luce sulle dinamiche in continua evoluzione del branding e sull’importanza che le aziende devono attribuire alla propria immagine per rimanere competitive in un contesto sempre più sfidante.