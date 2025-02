iOS 19: tutti i dettagli sulla prossima grande release di Apple

La nuova versione del sistema operativo Apple, iOS 19, sta per essere presentata, promettendo numerose novità e miglioramenti. Gli appassionati di tecnologia e i possessori di iPhone saranno entusiasti di scoprire le nuove funzionalità che andranno a potenziare l'esperienza utente. Si attende un'uscita graduale delle nuove caratteristiche, che saranno strettamente legate all'intelligenza artificiale. Scopriamo insieme cosa possiamo aspettarci da questa attesa release.

La data di lancio di iOS 19

Le aspettative per il debutto di iOS 19 sono elevate, con una presentazione prevista durante la conferenza WWDC'25, in programma per inizio giugno 2025. Tradizionalmente, Apple rivela le novità del suo software in questa occasione e, come accaduto in passato, verrà rilasciata anche una beta per sviluppatori. La novità quest'anno potrebbe riguardare una maggiore accessibilità della beta, dando l'opportunità a tutti gli utenti di testare il nuovo sistema, non solo a chi possiede un account sviluppatore.

Successivamente, è prevista l'uscita di una versione beta pubblica più stabilizzata, che sarà il passo ideale per molti utenti. La versione ufficiale di iOS 19 è attesa per settembre 2025, coincidente con il lancio dell’iPhone 17. Tradizionalmente, Apple presenta i nuovi modelli il secondo martedì di settembre, e si prevede che il rilascio della nuova versione del sistema operativo segua di una settimana l'evento di presentazione. Quindi, il possibile giorno di lancio potrebbe essere il 16 settembre 2025, allineandosi perfettamente con gli standard adottati da Apple negli anni precedenti.

Novità di Apple Intelligence e altre funzionalità

Con l'assunzione di un ruolo sempre più centrale nell'ambito dell'intelligenza artificiale, Apple si prepara a introdurre nuove funzionalità AI in ogni successiva release di iOS. Le aspettative sono alimentate anche dalle parole di Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple potrebbe abbandonare il ciclo annuale di rilasci, optando per una distribuzione graduale delle nuove funzioni man mano che vengono completate. Questo implica che le aggiunte non arriveranno tutte insieme con iOS 19, ma si diffonderanno nel corso dei mesi attraverso aggiornamenti minori.

La situazione cambia anche per i rilasci minori, come iOS 19.1 e iOS 19.2, che acquistano una nuova importanza rispetto al passato, dove tutto era concentrato nelle grandi versioni. Un'altra novità che si preannuncia è il potenziamento di Siri, che potrebbe ricevere aggiornamenti significativi. I rumor indicano che Apple stia addestrando l'assistente virtuale utilizzando modelli di linguaggio avanzati, simili a quelli utilizzati da chatbot noti come ChatGPT e altri. Questo consentirebbe a Siri di avere interazioni più complesse, potenzialmente ricordando conversazioni precedenti e migliorando l’esperienza utente complessiva.

Un redesign ispirato a visionOS

Un'altra novità attesa è un sostanziale redesign, in particolare dell’app Fotocamera. Secondo le indiscrezioni, iOS 19 adotterà un’estetica ispirata a visionOS, la piattaforma di realtà aumentata di Apple. Il nuovo design della fotocamera presenterà uno stile trasparente, con categorie di foto e video ben distinte e impostazioni che variano a seconda del contesto. Questo approccio mira a migliorare la fruibilità, rendendo più immediata e intuitiva l’interazione con l’app.

La tendenza di Apple a mantenere una coerenza di design tra le varie versioni di iOS viene invece messa alla prova dalla volontà di rinnovare visivamente le app. Non si prevede che il redesign si fermi alla sola Fotocamera; anche altre applicazioni potrebbero beneficiare di questo nuovo stile ispirato a visionOS, elevando così l'aspetto visivo dell'interfaccia.

Le nuove funzionalità di Apple Intelligence

Le innovazioni attese in iOS 19 riguarderanno anche diverse nuove funzionalità di Apple Intelligence, similmente a quanto avvenuto in iOS 18. Le nuove implementazioni non arriveranno necessariamente tutte insieme, ma saranno distribuite nel tempo attraverso successive piccole versioni. Gli utenti possono quindi anticipare che nuove funzionalità emergenti potrebbero anticipare il loro arrivo con le versioni future, migliorando progressivamente l’esperienza su iPhone.

I dispositivi compatibili con iOS 19

La lista dei dispositivi compatibili con iOS 19 è fondamentale per gli utenti. Finora, l’iPhone Xs, Xs Max e XR avevano ricevuto supporto anche con iOS 18, sorprendendo molti. Tuttavia, nel 2025, c’è una maggiore possibilità che questi modelli vengano espulsi dalla lista compatibile per il nuovo aggiornamento. Potrebbe dunque essere il momento di considerare un dispositivo più recente per non perdere l'accesso alle ultime innovazioni del sistema operativo.

Rimanere informati sulle evoluzioni di iOS 19 rappresenta un'opportunità per i possessori di iPhone di prepararsi a sfruttare al meglio le nuove tecnologie in arrivo.