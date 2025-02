iOS 18 introduce la condivisione semplificata dei momenti nei podcast: ecco come funziona

Con iOS 18, Apple arricchisce l'esperienza degli utenti con novità importanti, tra cui significativi miglioramenti all'app Podcasts. Questo aggiornamento offre una funzione di condivisione per i momenti salienti dei podcast, rendendo più semplice condividere le parti preferite con amici e familiari. La nuova funzionalità rappresenta un passo avanti per tutti gli appassionati di podcast, che ora possono condividere i loro segmenti preferiti senza complicazioni.

Condivisione facile dei momenti salienti

Quando si ascolta un podcast, capita spessissimo di imbattersi in momenti così interessanti che si desidera condividerli immediatamente. Prima dell’aggiornamento, era necessario annotare il timestamp e spiegare agli amici come raggiungere quel preciso punto dell'episodio. Con iOS 18, tutto questo appartiene al passato. Ora, grazie a pochi semplici passaggi, è possibile condividere i propri momenti preferiti direttamente dall’app.

Per utilizzare questa nuova funzionalità, è sufficiente avere installato iOS 18. L’aggiornamento permette di creare un link di condivisione che avvia automaticamente il podcast dal timestamp scelto, rendendo più agevole ed immediato mostrare ai propri contatti i passaggi più significativi di un episodio.

Come utilizzare la nuova funzione

Il processo di condivisione è facile e diretto. Ecco una guida passo passo per condividere i momenti desiderati:

Visualizzazione dei controlli: Avvia l’app Apple Podcasts e seleziona l’episodio che desideri ascoltare. In basso allo schermo, clicca sulla barra di riproduzione per accedere ai controlli necessari. Trova la sezione da condividere: Usa il dito per scorrere la barra di avanzamento fino a trovare il momento specifico che vuoi condividere. È importante mettere in pausa il podcast una volta raggiunta la parte desiderata. Condivisione dell’episodio: Visualizzando il transcript dell’episodio, puoi decidere come procedere. Seleziona il testo che vuoi condividere e clicca su "Condividi da [ora]". In alternativa, tocca l'icona dei tre punti in alto a destra e scegli "Condividi episodio" dal menu. Scegli il timestamp: Clicca su "Dall’inizio" per visualizzare il timestamp corrente. Seleziona l’orario desiderato e conferma toccando "Fatto". Seleziona il metodo di condivisione: Infine, scegli il metodo di condivisione preferito, che può variare dai social media, a AirDrop, a Messaggi e Mail. Quando il destinatario apre l'episodio, potrà ascoltare la sezione esatta che hai scelto.

Questa sequenza non solo facilita la condivisione, ma mostra anche come visualizzare i transcripts degli episodi, offrendoti così un ulteriore strumento utile per interagire con i tuoi podcast preferiti.

Funzionalità aggiuntive per migliorare l'ascolto

Oltre alla nuova opzione per la condivisione, iOS 18 offre anche altre caratteristiche utili. Gli utenti possono esplorare come riprodurre i podcast di Apple su dispositivi Echo di Amazon oppure scoprire come chiedere a Siri di leggere articoli direttamente. Queste funzioni ampliano ulteriormente le possibilità d'uso, trasformando qualsiasi articolo web in un podcast fruibile, creando così un ambiente di ascolto dinamico e versatile.

Queste innovazioni non solo arricchiscono l'esperienza degli utenti di podcast, ma comprendono anche vari strumenti per migliorare la fruizione dei contenuti digitali. iOS 18 si presenta come un aggiornamento pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più curioso e desideroso di condividere e scoprire nuovi contenuti.