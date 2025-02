iOS 18.4: Apple Intelligence e le nuove funzionalità in Italia

Con la versione beta di iOS 18.4, gli sviluppatori italiani possono già iniziare a esplorare e testare le novità che Apple Intelligence ha da offrire. Questo aggiornamento promette di portare innovazioni significative nelle operazioni quotidiane degli utenti, grazie a funzioni avanzate che sfruttano il potere dei chip Apple Silicon. La release ufficiale è attesa per aprile e si preannuncia come un cambiamento epocale nel modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi.

L'arrivo delle capacità di calcolo sul dispositivo

Uno degli aspetti più innovativi di Apple Intelligence è la sua capacità di eseguire elaborazioni direttamente sul dispositivo. Questa tecnologia non solo migliora la velocità e la reattività delle funzioni, ma garantisce anche una maggiore sicurezza dei dati, evitando la necessità di inviare informazioni ai server. Per le operazioni più complesse, Apple ha introdotto il Private Cloud Compute, una soluzione sicura che permette di ampliare le capacità di calcolo nel cloud, senza memorizzare informazioni riservate. Questa architettura allena l’AI direttamente sui dispositivi, assicurando che la privacy dell’utente rimanga intatta.

Funzioni fotografiche più intelligenti

L'app Foto si arricchisce grazie alle nuove funzionalità di Apple Intelligence, trasformando il modo in cui gli utenti memorizzano e condividono i propri ricordi. Attraverso la creazione di Ricordi personalizzati, basta digitare frasi come “vacanza in montagna” per generare storie visive complete di musica e testi in modo automatico. Questo strumento non solo rende più semplice la selezione delle immagini, ma rende anche l’esperienza più coinvolgente. La ricerca avanzata di foto permette ora di utilizzare frasi naturali, facilitando il recupero di immagini specifiche senza dover scorrere decine di file. Inoltre, lo strumento di Rimozione Oggetti consente agli utenti di eliminare facilmente elementi indesiderati dalle foto, preservando il contesto originale.

Un nuovo modo di creare immagini con Image Playground

Image Playground rappresenta una vera e propria rivoluzione nella creazione di contenuti visivi. Gli utenti possono generare immagini originali partendo da semplici descrizioni testuali o utilizzando le foto salvate nel dispositivo. Con questa funzione, è possibile personalizzare i risultati in base a diversi stili, che variano da illustrazioni a schizzati. All'interno delle app come Messaggi, Freeform, Pages e Keynote, Image Playground permette di rendere estremamente interattive anche le note, trasformando schizzi semplici in opere d'arte, con l’opzione di integrare elementi esterni. La flessibilità di questa funzione è destinata a potenziare la creatività degli utenti, offrendo numerose possibilità di espressione visiva.

Doppia innovazione con Genmoji e Writing Tools

Genmoji porta un’ulteriore novità nella comunicazione digitale, consentendo di creare emoji personalizzate basate su descrizioni o sulle immagini dei contatti. Questo strumento rappresenta un passo avanti nella personalizzazione dei messaggi, rendendoli più unici ed espressivi. Parallelamente, la scrittura assistita tramite Writing Tools offre una gamma di funzionalità per migliorare la scrittura. L’utente può riformulare testi per trovare il giusto tono e ricevere suggerimenti per migliorare grammatica e stile. La funzione di correzione automatica e quella di sintesi permettono di ottimizzare i contenuti, sia che si tratti di email che di documenti complessi.

Evoluzione di Siri: un assistente più potente e naturale

Il nuovo Siri è progettato per essere più intuitivo e efficace nella comprensione del linguaggio naturale. Con la possibilità di correggere richieste a metà frase e di scrivere le domande, gli utenti possono interagire senza difficoltà, anche in ambienti silenziosi. Questo assistente attivato dall’intelligenza artificiale sarà in grado di assistere per molteplici azioni, da come inviare messaggi a gestire impostazioni come il passaggio tra aspetto chiaro e scuro. Inoltre, Siri comprenderà sempre meglio il contesto grazie alla sua capacità di interagire con altri contenuti presenti sul dispositivo.

Maggior intelligenza per la gestione delle email

Con iOS 18.4, anche l’app Mail riceve un aggiornamento significativo grazie all’intelligenza artificiale. Le email più importanti vengono evidenziate nella nuova sezione di Messaggi prioritari, consentendo agli utenti di non perdersi comunicazioni urgenti. Inoltre, riassunti intelligenti offrono una visione chiara dei messaggi cruciali senza doverli aprire. La funzione Smart Reply fornisce suggerimenti rapidi per rispondere, ottimizzando notevolmente la gestione della corrispondenza elettronica.

Integrazione con ChatGPT e nuove notifiche

Un ulteriore passo avanti è l'integrazione di ChatGPT, che offre risposte più dettagliate e contestualizzate nelle interazioni con Siri e altri strumenti Apple. Gli utenti possono avvalersi della tecnologia senza necessità di creare ulteriori account. Le Priority Notifications danno priorità ai messaggi più significativi, mentre il riepilogo delle comunicazioni aiuta a mantenere l'utente concentrato su ciò che conta di più. Con l’aggiornamento atteso, iOS 18.4 promette di trasformare profondamente il modo in cui gli utenti utilizzano i dispositivi Apple, arricchendo ulteriormente l’esperienza complessiva.