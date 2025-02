iOS 18.3: nuove funzionalità e opzioni di personalizzazione per iPhone

L’universo Apple è in continua evoluzione, e con il rilascio di iOS 18.3 avvenuto a gennaio, gli utenti di iPhone hanno avuto accesso a diversi correttivi per migliorare la stabilità del sistema. Tuttavia, la vera rivoluzione è arrivata con la versione iOS 18, lanciata a settembre, che ha introdotto molteplici opzioni di personalizzazione. Tra le novità più attese c'è la possibilità di trasformare le icone delle applicazioni della home screen in widget e di ridimensionarli in modo intuitivo, evitando i passaggi complessi di prima.

Personalizzazione dei widget: un passo avanti

Una delle innovazioni più apprezzate da parte degli utenti è la funzionalità che permette di modificare le dimensioni dei widget in modo semplice e veloce. In passato, se un widget non soddisfaceva le aspettative per quanto riguarda il suo aspetto, era necessario rimuoverlo completamente. Questo comportava la cancellazione del widget, seguita da una nuova ricerca del widget desiderato e dalla selezione della dimensione corretta. Ora, grazie a iOS 18, basta un tocco e i widget possono essere adattati in tempo reale, consentendo un elevato grado di controllo da parte dell'utente.

Aggiungere widget alla home screen

Per aggiungere un widget sulla propria home screen, il processo è ora molto semplificato. Basta effettuare una pressione prolungata su un'applicazione fino a quando non compare un menu. A questo punto, gli utenti vedranno diverse opzioni di widget disponibili, rappresentate da icone in formato quadrato. Applicazioni come Meteo offrono quattro diverse dimensioni, dal classico iconcina al widget grande che occupa un’intera porzione dello schermo. Al contrario, altre app come Contatti potrebbero mostrare solo l'icona e una dimensione aggiuntiva. Scegliendo la dimensione desiderata, il widget si espanderà direttamente sulla home screen, senza ulteriori passaggi.

Modifica delle dimensioni dei widget

La modifica della dimensione di un widget si effettua attraverso lo stesso metodo. Eseguendo una pressione prolungata su un widget, compare il menu che permette di selezionare le diverse dimensioni disponibili. È importante notare che, se l'utente ha disposto le app in una certa configurazione, l'aggiunta o la modifica delle dimensioni dei widget potrebbe interferire con il layout personalizzato. Attualmente, non è possibile "bloccare" le configurazioni delle applicazioni, quindi potrebbe essere necessario riorganizzare le icone dopo la modifica della dimensione di un widget.

Aggiornamenti futuri di iOS 18.3.1

La curiosità non si ferma qui: con iOS 18.3.1 e successive versioni, gli utenti possono aspettarsi ulteriori miglioramenti. Apple continua a lavorare per ottimizzare l'esperienza utente, introducendo funzionalità che rispondono alle esigenze di personalizzazione e alla richiesta di un’interfaccia più flessibile. Per rimanere aggiornati su queste novità e altre funzionalità di iOS 18, gli utenti possono fare riferimento a specifiche guide e cheat sheet dedicate alla versione 18.

Con la continua innovazione di Apple, gli utenti possono godere di livelli di personalizzazione mai visti prima, rendendo l'uso del proprio iPhone un'esperienza unica e su misura.