iOS 18.3: le novità e le migliorie che migliorano le chiamate del tuo iPhone

Con l’aggiornamento rilasciato a dicembre, iOS 18.3 ha portato con sé alcuni miglioramenti significativi per gli utenti di iPhone. Oltre a risolvere problemi di bug, l'aggiornamento ha messo in evidenza una funzionalità introdotta con iOS 16.4: l’isolamento vocale, progettato per migliorare notevolmente la qualità audio durante le chiamate telefoniche. Queste novità rappresentano un passo avanti per la comunicazione, rendendo le conversazioni più chiare e prive di distrazioni.

Isolamento vocale: la funzione che cambia le chiamate

L’isolamento vocale, una delle caratteristiche più attese, ha debuttato su FaceTime con iOS 15 nel 2021. Tuttavia, ora è accessibile anche per le comuni chiamate telefoniche, offrendo un'esperienza d’ascolto senza precedenti. Attivando questa funzione, i suoni di fondo indesiderati, come il vociare della strada o il ringhio del cane, vengono notevolmente attenuati. Questo significa che, sia in un colloquio di lavoro che in una chiacchierata con amici, la qualità della voce sarà nettamente migliorata, permettendo una comunicazione fluida e priva di disturbi.

Attivare l'isolamento vocale è piuttosto semplice, anche se non è presente nelle impostazioni generali. Infatti, si attiva esclusivamente quando si è già impegnati in una chiamata. Una volta attivato, l'isolamento vocale rimarrà attivo anche per le future conversazioni, a meno che non venga disattivato manualmente.

Come attivare e disattivare l'isolamento vocale

Per sfruttare al meglio l’isolamento vocale, ecco una guida semplice da seguire:

Apri l’app Telefono. Durante una chiamata, scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per accedere al Centro di controllo. Tocca "Controlli telefono" nella parte superiore dello schermo. Seleziona "Isolamento vocale".

Se hai bisogno di disattivare l'isolamento, puoi ripetere gli stessi passaggi e scegliere "Normale" nei controlli del telefono, riportando così il microfono alle impostazioni predefinite.

Cos'è il Wide Spectrum?

Accanto alla funzione di isolamento vocale trovi anche il Wide Spectrum. Questa impostazione, a differenza dell’isolamento vocale, amplifica i suoni di fondo senza compromettere la chiarezza della voce. Questa funzione è particolarmente utile quando ci sono più persone in una chiamata, poiché consente di ascoltare tutti chiaramente, non solo chi è in possesso del telefono.

Attualmente, il Wide Spectrum è disponibile solo per le chiamate su FaceTime. Tuttavia, la sua presenza nei controlli del telefono lascia presagire che potrebbe essere introdotto anche per le normali chiamate in futuro, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo da parte degli utenti.

Per chi desidera saperne di più sulle novità di iOS 18, sarà possibile consultare ulteriori dettagli su versioni come iOS 18.2 e conoscerne caratteristiche e funzionalità specifiche. L'aggiornamento rappresenta un passo avanti per la qualità delle chiamate, fornendo strumenti che promettono un migliore comfort e facilità di comunicazione.