Intelligenza artificiale negli smartphone: gli utenti mostrano scetticismo

L'intelligenza artificiale sta dominando il mercato tecnologico, con aziende come Samsung, Google e Apple che investono nel suo sviluppo per rendere l'uso degli smartphone più personalizzato e pratico. Tuttavia, un recente sondaggio rivela che la maggior parte degli utenti non sembra apprezzare queste funzionalità.

Gli utenti esprimono disinteresse verso l'intelligenza artificiale

Secondo uno studio condotto da SellCell, una significativa percentuale di utenti di smartphone rimane scettica riguardo le potenzialità dell'intelligenza artificiale. In particolare, il 73% degli utenti di iPhone e l'87% degli utenti di Samsung ha dichiarato di non riconoscere un valore significativo nelle capacità di IA dei propri dispositivi. La ricerca approfondisce ulteriormente i confronti tra i due sistemi, con il 15,4% degli utenti Apple che considera Apple Intelligence migliore rispetto a Galaxy AI, mentre solo il 5,9% degli utenti Samsung la pensa allo stesso modo. Un terzo dei partecipanti ha affermato che i due servizi si equivalgono, mentre il 46,7% ha indicato di non avere abbastanza informazioni per formulare un'opinione.

Analizzando la situazione più da vicino, solo il 3,8% degli utenti di Samsung ha ritenuto Apple Intelligence superiore. Al contrario, il 7,8% ha sostenuto che Galaxy AI offre prestazioni migliori, mentre la maggior parte, il 75,4%, pensa che non ci sia un vincitore chiaro tra le due offerte. Infine, il 13% degli intervistati ha espresso di non avere conoscenze adeguate per esprimere un giudizio sui sistemi di intelligenza artificiale.

L'importanza dell'IA nelle decisioni d'acquisto

Nonostante il disinteresse generale, è interessante notare che per alcuni utenti l'IA riveste un certo rilievo al momento dell'acquisto di un nuovo smartphone. Tra gli utenti di iPhone, il 47,6% ha dichiarato che le funzionalità di intelligenza artificiale hanno influito molto o abbastanza nella scelta del dispositivo, in contrasto con solo il 23,7% degli utenti Samsung. Un 16,8% degli utenti Apple ha espresso la possibilità di passare a Samsung se quest'ultima migliorasse le sue offerte di IA, mentre solo il 9,7% degli utenti Samsung mostrerebbe la stessa inclinazione verso Apple.

Iscriverci a funzioni premium sembra poco attraente

Uno dei risultati più sorprendenti dello studio è che l'idea di pagare un abbonamento per funzioni avanzate di intelligenza artificiale non entusiasma gli utenti. Solo l'11,6% degli utenti di iPhone è disposto a sborsare soldi extra per avere accesso a queste funzionalità, mentre quelli di Samsung mostrano persino meno interesse, con solo il 4% pronti a pagare.

Le funzioni più apprezzate dagli utenti

Quando si analizzano le funzioni specifiche dell'intelligenza artificiale utilizzate, tra gli utenti Apple spiccano gli strumenti di scrittura, utilizzati dal 72% degli intervistati. Seguono altre applicazioni come i servizi di riepilogo delle notifiche sulla schermata di blocco e i messaggi prioritari . Anche le funzioni di pulizia delle foto risultano popolari, visitate dal 29,1% degli utenti, insieme alle risposte intelligenti in mail e messaggi .

Per gli utenti di Samsung, la funzione Circle to Search si posiziona al primo posto con l'82,1% di utilizzo, seguita da Photo Assist e Chat Assist . Altre funzioni come Note Assist e Browsing Assist risultano meno diffuse ma comunque presenti nel novero delle opzioni più popolari.

Le ragioni del disinteresse per l'IA

Un aspetto da considerare è perché un'alta percentuale di utenti non sfrutti le funzionalità di IA e non mostri interesse per esse. Secondo il sondaggio, il 57,6% dei possessori di iPhone non ha aggiornato il proprio software all'ultima versione disponibile. Circa il 36,7% ha affermato che Apple Intelligence non è utile, mentre un altro 18,2% non la considera sufficientemente accurata.

Per quanto riguarda gli utenti di Samsung, il 44,2% ha ritenuto l'IA come una funzione poco utile, e il 35,5% l'ha definita non abbastanza precisa. Preoccupazioni inerenti alla privacy e sicurezza sono state segnalate dal 30,1% degli utenti. Solo una piccola porzione, il 19,7%, ha dichiarato di non usare l'IA per la mancanza di aggiornamenti al sistema operativo.

La situazione attuale suggerisce che, nonostante i notevoli investimenti delle aziende, il successo dell'intelligenza artificiale nel settore smartphone rimane complesso e sfaccettato.